Vo Zvolene osadia dobrovoľníci prvé zimoviská pre ježkov
Autor TASR
Zvolen 6. novembra (TASR) - Vo viacerých zvolenských lokalitách začínajú vo štvrtok dobrovoľníci osádzať prvé zimoviská pre ježkov. S aktivitou v rámci projektu Susedia prírody prichádzajú dobrovoľníci z občianskeho združenia Očami prírody. TASR o tom informovala jeho zakladateľka Denisa Záchenská.
Dodala, že o 14.00 h sa stretnú pri pošte na Lipovci. „Na podujatí sa zúčastnia aj seniori z klubu dôchodcov a približne 20 žiakov z blízkej školy,“ objasnila. O 15.00 h bude verejné osadenie pokračovať na cintoríne v Môťovej a o 16.00 h v lokalite Generála Svobodu 21 na sídlisku Sekier.
Ako ďalej uviedla, aktivity združenia budú pokračovať aj v piatok (7. 11.). „Navštívime strednú drevársku školu, kde študenti vyrobili búdky. Osadíme jednu pri škole a budeme s nimi diskutovať o projekte,“ doplnila. Následne pôjdu dobrovoľníci do materskej školy na Sekieri. Tam deti spoločne zoznámia s malými zvieratami. „Ukážeme im búdku a prostredníctvom rozhovorov a kreslenia na chodník ich privedieme bližšie k téme ochrany prírody,“ zhrnula.
Cieľom projektu Susedia prírody je chrániť drobné živočíchy a zároveň vzdelávať mladých o význame biodiverzity v meste. Spája študentov, miestnu komunitu a obyvateľov sídlisk vo Zvolene. Spoločne vytvárajú prostredie, kde majú svoje miesto ľudia i živočíchy. Okrem zimovísk chcú ďalej vyrábať vtáčie búdky, napájadlá pre drobné živočíchy.
Podľa Záchenskej bude projekt pokračovať aj v spolupráci s obyvateľmi mesta, ktorých chcú zapojiť ako dobrovoľníkov. „Nielenže nám pomôžu vybrať najlepšie lokality na umiestnenie vyrobených prvkov pre živočíchy, ale budú aj kontrolovať ich stav,“ zdôraznila. Záujemcovia, ktorí by chceli mať prvky pri bytovom dome, môžu kontaktovať občianske združenie na sociálnych sieťach.
Okrem konkrétnej pomoci prírode chcú verejnosti ukázať i výhody, ktoré biodiverzita prináša. „Od lepšej mikroklímy, cez krajšie prostredie až po dobrý pocit z toho, že pomáhame životu okolo nás,“ konštatovala. Projekt financujú z prostriedkov Európskeho zboru solidarity.
