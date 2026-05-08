Vo Zvolene otvorili informačné miesto Europe Direct Center
Autor TASR
Zvolen 8. mája (TASR) - Na sídlisku Západ vo Zvolene v piatok popoludní slávnostne otvorili informačný bod Europe Direct Center. Jeho cieľom je priblížiť Európsku úniu (EÚ) ľuďom v meste, poskytovať novinky o grantoch či štúdiu v zahraničí. TASR o tom informoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Peter Stano.
Spresnil, že centrum sa nachádza v Občianskom centre OKO, ktoré vytvára pre Zvolenčanov komunitnú obývačku. Od piatka sa tak podľa neho stáva aj centrom spoločenského života, kde sa diskutuje o európskych témach. „Úlohou centra je úniu nielen priblížiť, ale hlavne odpovedať na všetky otázky, ktoré obyvatelia v súvislosti s ňou môžu mať,“ vysvetlil. Podľa neho záujemcovia môžu prísť osobne, napísať či zatelefonovať a dostanú odpoveď na otázky, ktoré súvisia s EÚ. Zdôraznil, že slúžiť bude aj na vytvorenie možností komunitného života na témy únie. Má to byť miesto kontaktu, dialógu a diskusie.
Informačné centrum je určené pre všetkých ľudí v regióne. Tento typ bezplatného informačného centra má naplniť základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch a dianí v EÚ priamo v regiónoch. Komunikovať bude i prostredníctvom sociálnych sietí.
Viceprimátor Zvolena Ľubomír Zdút - Šťastný očakáva nielen partnerstvo a súčinnosť, ale aj objektívne informácie o EÚ. „Teraz to tu budú mať ľudia v jednom kontaktnom centre. Sme pripravení túto myšlienku podporiť a verím, že spolupráca bude nielen úspešná, ale aj intenzívna,“ podotkol.
Europe Direct Center je celoeurópska sieť centier koordinovaných Európskou komisiou. Ich úlohou je pomáhať občanom lepšie rozumieť Európskej únii, jej programom a príležitostiam. Zároveň vytvárajú priestor na diskusiu o európskych témach priamo v regiónoch. Na Slovensku je sieť takýchto informačných centier v desiatich mestách. Jedno z nich v piatok otvorili aj v priestoroch záhradnej čitárne Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
