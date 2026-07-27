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Vo Zvolene plánujú osadiť historické erby v strede kruhovej križovatky
Vstup do mesta majú dotvoriť odkazom na jeho bohatú históriu.
Autor TASR
Zvolen 27. júla (TASR) - Historické erby mesta a bývalej Zvolenskej župy v strede kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene plánujú osadiť do konca novembra tohto roka. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Vstup do mesta majú dotvoriť odkazom na jeho bohatú históriu. Investorom projektu je BBSK a v registri investícií na rok 2025 je na vybudovanie erbov a sadových úprav kruhovej križovatky schválená suma 30.000 eur. Zvolen je jedno z najstarších miest na Slovensku, má mestské privilégiá obnovené v roku 1243. Zároveň bolo takmer osem storočí sídlom Zvolenskej župy.
Okružná križovatka má dva jazdné pruhy a vznikla na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. Podľa BBSK to bol kritický bod pre dopravu v meste. Podotkol, že keď ľudia z Banskej Bystrice dochádzali do Zvolena alebo naopak, boli tam dlhé kolóny. Cieľom investície tak bolo vyriešiť náročný dopravný uzol pre celý kraj. Dobudovali aj chodníky, nové zastávky i osvetlenie.
Na základe výsledkov verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť Doprastav s cenou 1.553.487 eur s DPH. Do križovatky investoval BBSK 1,8 milióna eur. Takmer 900.000 eur sa mu podarilo získať z eurofondových zdrojov Programu Slovensko.
Vstup do mesta majú dotvoriť odkazom na jeho bohatú históriu. Investorom projektu je BBSK a v registri investícií na rok 2025 je na vybudovanie erbov a sadových úprav kruhovej križovatky schválená suma 30.000 eur. Zvolen je jedno z najstarších miest na Slovensku, má mestské privilégiá obnovené v roku 1243. Zároveň bolo takmer osem storočí sídlom Zvolenskej župy.
Okružná križovatka má dva jazdné pruhy a vznikla na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. Podľa BBSK to bol kritický bod pre dopravu v meste. Podotkol, že keď ľudia z Banskej Bystrice dochádzali do Zvolena alebo naopak, boli tam dlhé kolóny. Cieľom investície tak bolo vyriešiť náročný dopravný uzol pre celý kraj. Dobudovali aj chodníky, nové zastávky i osvetlenie.
Na základe výsledkov verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť Doprastav s cenou 1.553.487 eur s DPH. Do križovatky investoval BBSK 1,8 milióna eur. Takmer 900.000 eur sa mu podarilo získať z eurofondových zdrojov Programu Slovensko.