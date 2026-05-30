Vo Zvolene pomáhajú zbierať pohodené striekačky pracujúci ľudia
Vo Zvolene funguje tento projekt od roku 2019.
Autor TASR
Zvolen 30. mája (TASR) - Z verejných priestorov mesta Zvolen pomáhajú v súčasnosti odstraňovať voľne pohodené injekčné striekačky aj dvaja dobrovoľníci. Zbierať chodia vo svojom voľnom čase. TASR o tom informovala Veronika Bátorová, ktorá sa v rámci projektu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.
Spresnila, že pomáhajú aj s údržbou a vyprázdňovaním zberných nádob, ktoré sú určené na bezpečný zber a odstránenie použitých striekačiek a ihiel. Podľa nej obaja dobrovoľníci vnímajú vysoký prínos týchto aktivít. „Sú to pracujúci mladí ľudia, ktorí veria, že môžu a dokážu urobiť svojou aktivitou tento svet lepším miestom,“ zdôraznila s tým, že ich účasť posilnila komunitný rozmer projektu.
Ako ďalej uviedla, zbery organizujú raz za mesiac. Dodala, že o tejto činnosti informujú v skupine na sociálnej s názvom Bezpečne v komunite Zvolen. „Vždy pozývame aj obyvateľov mesta a okolia. Radi medzi sebou privítame kohokoľvek, kto má záujem pomôcť, aby bol Zvolen bezpečnejším mestom na život,“ podotkla. Prísť môžu aj záujemcovia, ktorí sa chcú len dozvedieť viac informácií o dobrovoľníckych aktivitách.
Vo Zvolene funguje tento projekt od roku 2019. Jeho cieľom je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení. Od vzniku v spolupráci so zvolenskou mestskou políciou a obyvateľmi odstránili spolu 6194 injekčných striekačiek z ulíc mesta a zberných nádob. Spomenula, že minulý rok to bolo 1544 kusov. Najčastejšie nálezy im hlásia v okolí mestskej plavárne, autobusovej stanice a v časti Hlbiny. V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete alebo telefonicky.
Nájdenú injekčnú striekačku dobrovoľníci rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Túto nádobu následne odovzdajú do špecializovanej spaľovne, kde ju bezpečne zlikvidujú.
