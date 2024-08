Vo Zvolene pracujú občianske hliadky

Zvolen 17. augusta (TASR) - Miestna občianska a poriadková služba (MOPS) vo Zvolene dohliada na verejný poriadok napríklad v častiach Unionka a Balkán, v okolí železničnej či autobusovej stanice. Kontrolujú tiež dodržiavanie poriadku v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Dodal, že kontrolujú aj situáciu pri kultúrnych podujatiach, pri ktorých sa počíta so zhromaždením väčšieho počtu ľudí. Do ulíc mesta sa takzvané občianske hliadky vrátili v marci tohto roka, keď nastúpili do služby prví štyria členovia. Ďalší štyria sa k nim pripojili v júni. Striedajú sa v dvoch zmenách a pracujú od 8.00 do 16.00 h alebo od 14.00 do 22.00 h.



Podľa hovorcu pri ich výbere dbali na to, aby čo najlepšie poznali lokalitu, v ktorej pôsobia. Viacerí z nej dokonca priamo pochádzajú. Objasnil, že práve autorita medzi obyvateľmi pomáha, aby ich rešpektovali aj ľudia z problémovejších komunít, a to aj napriek obmedzeným právomociam. V prípade potreby tak privolajú hliadku mestskej polície, s ktorou úzko spolupracujú. MOPS sú ich predĺženou rukou, nasadzujú ich predovšetkým do problémovejších lokalít a všade tam, kde si situácia vyžaduje posilnenie bezpečnosti.



Samospráva získala na fungovanie občianskej a poriadkovej služby takmer 326.000 eur od Úradu vlády SR. Z týchto financií plne hradia mzdy, vybavenie, vzdelávanie a ďalšie náklady, ktoré súvisia s činnosťou hliadok. Jej členovia nielen dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku, z minulosti sú známe ich zásahy pri záchrane životov či ochrane majetku Zvolenčanov," priblížil Svatuška.