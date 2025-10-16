< sekcia Regióny
Vo Zvolene prebieha konferencia o vyučovaní cudzích jazykov
O najnovších trendoch vo vyučovaní cudzích jazykov hovoria účastníci vedeckej konferencie o umelej inteligencii v cudzojazyčnej edukácii na univerzitách filologického i nefilologického zamerania.
Autor TASR
Zvolen 16. októbra (TASR) - O najnovších trendoch vo vyučovaní cudzích jazykov hovoria účastníci vedeckej konferencie o umelej inteligencii v cudzojazyčnej edukácii na univerzitách filologického i nefilologického zamerania, ktorá sa vo štvrtok koná vo Zvolene. TASR o tom informoval Marek Ľupták, vedúci Ústavu cudzích jazykov Technickej univerzity (TU) vo Zvolene, ktorý podujatie organizuje.
Na odbornom podujatí sa podľa Ľuptáka zúčastňuje viac ako 50 vyučujúcich cudzích jazykov zo slovenských vysokých škôl. V diskusiách rezonuje téma umelej inteligencie a jej integrácia do vyučovania cudzích jazykov. V popredí je podľa neho otázka, či umelá inteligencia predstavuje revolúciu a zmenu paradigmy vo vyučovaní cudzích jazykov.
„V každom prípade z príspevkov zúčastnených diskutujúcich vyplýva, že umelú inteligenciu je potrebné integrovať do cudzojazyčného vzdelávania, pretože môže pomôcť pripraviť učebné materiály, ale aj podporiť komunikatívny prístup vo vyučovaní jazykov a autonómny a personalizovaný prístup vo vyučovaní,“ zhodnotil a zároveň zdôraznil potrebu pristupovať k výstupom nástrojov umelej inteligencie vždy kriticky.
Odbornú konferenciu organizuje Ústav cudzích jazykov v spolupráci s Československou asociáciou učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC). Záštitu nad ňou prevzal rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil.
