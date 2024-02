Vo Zvolene predstavili podobu novej mestskej plavárne

Zvolen 26. februára (TASR) - Vo Zvolene predstavili v pondelok podobu novej mestskej plavárne. Víťazný návrh pochádza od zvolenského architekta Petra Pagáča a záujemcovia si ho aj s ďalšími architektonickými návrhmi môžu pozrieť do 28. marca v Starej radnici.



Ako povedal Pagáč počas vernisáže, na návrhu pracoval približne dva mesiace. "Hlavnou úlohou bolo vytvoriť prevádzkovú schému, pretože ak nefunguje objekt, tak môže byť akokoľvek pekný," objasnil. Člen poroty Martin Paulíny v pondelok dodal, že pri výbere vychádzali zo zadania. Podľa neho to mala byť univerzálna a kompaktná budova, ktorá v sebe spojí relaxačné a aj spoločenské funkcie. Súčasťou bolo aj to, že plaváreň by mala fungovať i v letnom období a mala by byť tiež miestom, kde budú tiež športové podujatia. "Takisto aj z hľadiska bezpečnosti a prehľadnosti sme vybrali návrh, ktorého konceptom je prehľadná hala a z energetického hľadiska je funkčná," spresnil.



O stvárnenie plavárne sa uchádzalo 19 architektov či architektonických ateliérov. Mesto spustilo súťaž návrhov v októbri minulého roka. Po podpise zmluvy s víťazom súťaže začnú s administratívnou prípravou výstavby. Tá zahŕňa vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie i uskutočnenie stavby a výber zhotoviteľa. Začiatok výstavby je naplánovaný na budúci rok. V plavárni bude desaťdráhový bazén s dĺžkou 25 metrov, relaxačný bazén s vodnými atrakciami i sauny.



Mesto zároveň svoju starú plaváreň na konci júna definitívne zatvorí. Je to na základe nálezu regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ten vyzval mesto na opravu plaveckého bazéna, cenová ponuka na tieto práce je však takmer 60.000 eur. Budova mestských kúpeľov má viac ako 50 rokov a kedykoľvek môže byť rozsiahla havária. Reálne by sa tak podľa mesta mohlo stať, že opravia bazén a o niekoľko dní budú musieť plaváreň zavrieť pre inú poruchu.