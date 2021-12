Zvolen 16. decembra (TASR) – Vo Zvolene pribudli kontajnery, ľudia do nich môžu vhadzovať tri druhy odpadu. Do žltých košov s červeným vekom patria plasty, tetrapaky i kovy. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Ako dodal, samospráva si od nich sľubuje nielen lepšie podmienky a pohodlnejšie triedenie pre svojich obyvateľov, ale aj menší počet vývozov. „Kontajnery sú vhodné pre miesta, kde žlté a červené nádoby nie sú dostatočne využité. Počítame tiež s ich umiestnením pri menších bytových domoch, kde sme pre priestorové obmedzenia nútení zvažovať počet i druh jednotlivých kontajnerov,“ uviedla referentka pre odpadové hospodárstvo zvolenského mestského úradu Beáta Slamková. „Od nového roka totiž bude možné zálohovať plastové fľaše a plechovky, ubudne tak odpad v kontajneroch určených na triedený zber,“ zhrnul hovorca.



Cieľom samosprávy je tiež to, aby autá chodili ku kontajnerom len vtedy, keď sú plné. „Zmenšujú sa tak náklady na vývoz i uhlíková stopa, ubúdajú výfukové plyny či hluk z nákladných smetiarskych vozidiel. Do polopodzemných kontajnerov tiež začíname umiestňovať elektronické snímače, ktoré upozornia, keď je zberná nádoba plná. Dovtedy k nej technika vôbec nemusí jazdiť,“ podotkla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.



Zmena nastane aj pre obyvateľov rodinných domov, ktorí budú mať nové nádoby na odpad. Doteraz museli triedené zložky vkladať do farebných vriec. Nové kontajnery postupne rozmiestňujú v uliciach Zvolena, svoje miesto na stojiskách či pri rodinných domoch nájdu najneskôr do konca februára.



Mesto Zvolen poplatok za komunálny odpad tento rok upravilo. „V roku 2021 však obyvateľ mesta celkovo zaplatí takmer totožnú sumu, ako to bolo minulý rok, čo je suma 28,10 eura, namiesto 28,07 eura," spresnil Svatuška. „Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín je 0,030 eura."