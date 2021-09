Vo Zvolene pribudlo ďalších 83 nových bytov

Zvolen 3. septembra (TASR) – Súkromný investor rozšíril vo Zvolene počet nových bytov o ďalších 83. Byty pribudli v severozápadnej časti mesta a rozšírili tak už existujúcu rezidenciu Hron.



Podľa developera ide o druhú zo štyroch pôvodne plánovaných etáp v danej lokalite. Výstavba trvala 17 mesiacov a stála 8,6 milióna eur. Celkom je už v tejto časti mesta 173 bytov.



„Aj napriek pandemickej situácii sa nám podarilo stavbu realizovať v plánovaných termínoch. Zásluhu na tom má nepochybne výber filigránového riešenia, ako aj efektívna práca celého projektového a realizačného tímu vrátane dodávateľov stavby,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ investičnej spoločnosti Arkon Andrej Konkoľ.



Zvyšné a nateraz posledné dve etapy plánuje spoločnosť realizovať súčasne. „Momentálne sme už v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Spustenie výstavby plánujeme v priebehu niekoľkých mesiacov," doplnil. Podľa neho záujem o byty v meste pretrváva. „Z vystavaných 83 bytových jednotiek je dnes voľných už len 15," pripomenul Konkoľ.



Zvolen patrí k mestám, kde v uplynulých rokoch prebiehala intenzívna bytová výstavba. Súkromní investori tam napríklad postavili dva obytné domy Panoráma a Emporia so 72, respektíve 50 bytmi. Postavené sú tiež bytovky so 70 bytmi pod Pustým hradom. Nová bytovka asi s 80 bytmi bola minulý rok odovzdaná aj v časti Rákoš. Stavia sa tiež bytovka Hájik s 30 bytmi v časti Môťová a v centre mesta, neďaleko nákupného centra sa pripravuje stavba bytoviek so 106 bytmi.



Ďalších viac ako 600 nájomných bytov, z ktorých podstatná časť sa postavila v uplynulom desaťročí prevažne prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, má v správe mesto Zvolen. Stoja napríklad na sídlisku Zlatý Potok, v lokalite Balkán a tiež na Rákoši. Ďalšie desiatky bytov vznikli rekonštrukciou starších objektov.