Vo Zvolene pribudlo vlani 260 novorodencov, viac bolo chlapcov

Zvolen 21. januára (TASR) - Mesto Zvolen sa vlani rozrástlo o 260 novorodencov s trvalým pobytom v meste, z toho bolo 132 chlapcov a 128 dievčat. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že obľúbenými dievčenskými menami boli Sára, Tereza, Sofia, Hana, Eliška a Alžbeta.



Dodal, že v prípade chlapcov rodičia najviac vyberali mená Oliver, Samuel, Šimon, Tobias, Richard a Michal. "Najmenej tradičnými dievčenskými menami boli Esmee, Nea, Devana či Nihan, u chlapcov napríklad Nylo, Liam, Noel alebo Civan," objasnil s tým, že do Zvolena sa v roku 2024 prisťahovalo 557 obyvateľov.



Poznamenal, že počas uplynulého roku bolo v meste 180 sobášov, 38 z nich bolo cirkevných. Odísť z manželského zväzku sa rozhodlo 94 párov a podľa hovorcu zaznamenali spolu 413 úmrtí Zvolenčanov. Ku koncu minulého roka žilo v meste 39.254 obyvateľov, ktorí v ňom mali zároveň aj trvalý pobyt. "Celkový počet obyvateľov je však omnoho väčší, predpokladáme, že vo Zvolene žije až do 5000 ľudí s trvalým pobytom v iných mestách a obciach," povedal.



Zvolenská pôrodnica zaznamenala vlani najvyššiu pôrodnosť za posledných 50 archívne zdokumentovaných rokov. V pôrodnici Nemocnice Agel Zvolen sa v minulom roku narodilo 1304 novorodencov. Uviedla to zástupkyňa hovorkyne spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková. Rovnako ako rok predtým, aj v roku 2024 počtom viedli chlapci. Narodilo sa 664 chlapcov a 640 dievčat. Dvojičky sa narodili päťkrát, štyrikrát išlo o dvojicu dievčat a raz o dvojicu chlapčeka a dievčatka.



Medzi menami sa objavili aj netradičné, u chlapcov napríklad Jorik či Kyan či u dievčat Aria, Mea, Prea či Anna Polyxéni. "Aj napriek tomu sa však nestrácajú tradičné mená a stále evidujeme mnoho detí, ktoré dostanú meno Ján, Jozef, Pavol alebo Urban," podotkla manažérka dennej zmeny neonatologického oddelenia Jaroslava Dávidová.