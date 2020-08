Vo Zvolene ročne hospitalizujú okolo 20 opitých tínedžerov

Zvolen 16. augusta (TASR) – Zhruba dvadsiatku opitých tínedžerov hospitalizujú každý rok v Nemocnici Agel Zvolen. Informovala o tom primárka jej detského oddelenia Zuzana Krčíková, podľa ktorej sú mladiství schopní skombinovať rôzne druhy alkoholu, a tým znásobiť silu účinku.



„Väčšinou sú to deti v pubertálnom období. O trochu viac prevažujú chlapci. Deti ešte nepoznajú mieru účinku alkoholu, často ide o ich prvú skúsenosť s ním. Pretože celkový účinok alkoholu na organizmus nastupuje pozvoľna, nemusia vedieť odhadnúť dávku, ktorú sú schopní ešte tolerovať bez vážnejších následkov,“ podotkla primárka.



Práve letné prázdniny sú podľa nej obdobím, keď školáci trávia viac času s rovesníkmi, neraz popíjajú alkoholické nápoje, ktoré sú pre ich organizmus mimoriadne nebezpečné a môžu si nimi spôsobiť otravu.



„Do 14. augusta sme mali na našom oddelení hospitalizovaných troch pacientov v akútnej alkoholovej ebriete, teda v opitom stave. Išlo o deti od 15 do 16 rokov, dvaja chlapci a jedno dievča. Hladina alkoholu v krvi bola u nich nameraná od 1,26 do 1,8 promile,“ konkretizovala Krčíková.



Doplnila, že dvaja pacienti boli privezení do nemocnice vzhľadom na to, že podľa príbuzných strácali vedomie. Ďalší hospitalizovaný bol podľa nej síce bez poruchy vedomia, ale opitý sa pri bitke zranil a utrpel viaceré poranenia rúk.