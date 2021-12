Vo Zvolene sa budú opäť zaoberať obnovou letného kúpaliska Neresnica

Zvolen 17. decembra (TASR) – Zvolenskí mestskí poslanci sa na svojom rokovaní budú opäť zaoberať obnovou letného kúpaliska Neresnica. Vyplýva to z materiálov na rokovanie decembrového zastupiteľstva, ktoré zverejňuje samospráva na svojom oficiálnom webe.



Mestský parlament v lete schválil vyhlásenie verejného obstarávania v sume 3.110.600 eur bez DPH. Výsledkom vyhlásenia by malo byť uzavretie koncesnej zmluvy na zabezpečenie obnovy a prevádzkovania kúpaliska Neresnica Zvolen na 20 rokov. Po novom však samospráva navrhuje, aby bolo celkové obdobie trvania koncesnej zmluvy 23 rokov. Ako uvádza, pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky uvažovali s predpokladanými výnosmi počas prevádzkovania kúpaliska Neresnica za obdobie 20 rokov. Nebolo tam však obdobie na rekonštrukciu objektu. Pripomína tiež, že čas stavebných prác vrátane spracovania projektovej dokumentácie s príslušným povoľovacím procesom odhadujú na tri roky. Preto je podľa mesta potrebné o tento čas predĺžiť celkovú koncesnú lehotu tak, aby jej trvanie bolo 23 rokov.



Poslanci síce v lete schválili vyhlásenie verejného obstarávania na obnovu kúpaliska, podľa niektorých je však nereálne, aby sa do súťaže niekto prihlásil. Poslanec Miroslav Kusein poznamenal, že žiadny koncesionár mestu peniaze z Neresnice nosiť nebude. „Možno sa nebudeme kúpať ďalších päť rokov, pretože sa nevieme dohodnúť. Vymýšľame si koncesie, na ktoré nikto nepristane. Hľadajme reálne riešenie,“ spomenul. „V prípade mestského návrhu je zrejmé, že mesto sa nechce podieľať na obnovení a sprevádzkovaní Neresnice. Súťaž robí bez toho, aby očakávalo, že sa do nej niekto prihlási. Taká súťaž ani nemá zmysel,“ podotkol poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný v lete. „Ľudia chcú Neresnicu. Je jedno, kto ju obnoví, len nech už je,“ povedal poslanec Matej Snopko.



Prevádzkové riziko koncesionára má spočívať v investičnej náročnosti znovuobnovenia kúpaliska a nezaručenej návratnosti vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní kúpaliska. Predpokladané investičné náklady na obnovu kúpaliska sú viac ako 1,5 milióna eur.



Rokovanie mestského zastupiteľstva sa začína v utorok 21. decembra o 10.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Zvolene.