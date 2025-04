Vo Zvolene sa budú zaoberať domovom sociálnych služieb na Záhonku

Zvolen 30. apríla (TASR) - Mesto Zvolen sa znova bude zaoberať otázkou, či prevezme do svojej správy domov sociálnych služieb na Záhonku. Zvolenskí poslanci vlani prevzatie zariadenia nepodporili, teraz sa k téme opäť vrátia. Vyplýva to z programu mestského zastupiteľstva, ktoré bude v piatok 2. mája.



Domov v súčasnosti prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý ponúkol viaceré takéto fungujúce zariadenia mestám a obciam, v ktorých sa nachádzajú. „S tým, že ak mestá o ne neprejavia záujem, osloví s ponukou neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,“ informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta Zvolen. Ako uviedla, kraj nemôže žiadať štát o finančný príspevok na takéto domovy. Mestá však aktuálne takúto možnosť podľa nej majú.



Zariadenie na Záhonku má kapacitu 152 miest, služby poskytuje formou pobytu. Takzvaný domov dôchodcov tvorí 128 miest, domov sociálnych služieb 24 miest. „V poradovníku je približne sto čakateľov na ubytovanie,“ objasnila.



Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia BBSK potvrdila, že kraj aktuálne komunikuje so Zvolenom o možnosti prevzatia zariadenia na Záhonku do správy mesta.



Zvolenskí poslanci vlani v decembri pri rozhodovaní zohľadnili skutočnosť, že takéto veľkokapacitné zariadenia sú už zastaranou a nepodporovanou formou poskytovania sociálnych služieb. „Do popredia sa dostávajú zariadenia s kapacitou 20 až 40 klientov. Predpokladali, že mesto naň preto nebude môcť čerpať externé zdroje,“ vysvetlila Mojžišová s tým, že okrem toho majú tieto zariadenia problémy s nedostatkom opatrovateliek.



Viacerí poslanci vyjadrili obavy z ekonomického udržania takéhoto veľkého zariadenia so stovkou zamestnancov. Hovorili aj o tom, či si seniori a ich príbuzní budú môcť dovoliť financovať služby v zariadení, ak ho bude prevádzkovať súkromník. „V súčasnosti na Záhonku platia klienti približne 450 až 500 eur mesačne, v súkromných zariadeniach sú tieto sumy až trojnásobne vyššie,“ konštatovala. Samospráva však potvrdila, že seniorom, ktorým na uhradenie pobytu nestačia príjmy, rozdiel vyrovnáva.