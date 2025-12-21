< sekcia Regióny
Vo Zvolene sa koná 12-hodinový benefičný plavecký maratón
Autor TASR
Zvolen 21. decembra (TASR) - Na mestskej plavárni vo Zvolene sa v nedeľu koná benefičný plavecký maratón s názvom Zvolenská 12-tka pre Natálku. Počas 12 hodín môže prísť verejnosť podporiť trojročné dievča, ktoré prežilo mimoriadne tragickú dopravnú nehodu. TASR o tom informovali organizátori podujatia.
Trojročnej Natálke a jej rodine život navždy zmenila vážna a tragická dopravná nehoda pri Medzibrode. „Dnes, vďaka obetavej práci lekárov, rehabilitačných pracovníkov a podpore okolia, statočne bojuje o každý jeden krok na svojej ceste späť do bezstarostného detstva plného smiechu a hier,“ uviedli organizátori s tým, že benefičná akcia na zvolenskej plavárni má ukázať silu komunity a ochotu pomáhať.
Zvolenská 12-tka pre Natálku sa na plavárni koná v nedeľu od 8.00 do 20.00 h. Plavci z klubu Vodný svet Zvolen budú v rámci maratónu nepretržite plávať počas celého dňa. Každý preplávaný kilometer sa premení na konkrétnu podporu pre trojročné dievča a fond liečebného ústavu Marína. Do benefičnej akcie sa však môže zapojiť aj široká verejnosť.
„Jednotlivci, rodiny či firemné kolektívy sú srdečne pozvaní, aby si prišli zaplávať úsek dlhý 50 alebo 100 metrov ľubovoľným tempom. Nejde o preteky, ale o gesto solidarity. Každý účastník získa na pamiatku diplom s odmeraným časom a predovšetkým dobrý pocit z toho, že prispel na správnu vec,“ doplnili organizátori s tým, že vstupné na podujatie je dobrovoľné.
Pre plynulý priebeh podujatia organizátori už začiatkom decembra spustili online prihlasovanie na konkrétne časové intervaly. Kapacity sú obmedzené, organizátori preto odporúčajú sledovať oficiálnu udalosť podujatia na sociálnej sieti, kde sú zverejnené všetky podrobnosti. V rámci zbierky pre Natálku zriadili aj transparentný účet, kde môže verejnosť prispieť ľubovoľnou sumou.
