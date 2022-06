Vo Zvolene sa koná výstava súťaže amatérskych fotografov 2022

Zvolen 15. júna (TASR) – Takmer 80 snímok amatérskych fotografov môžu v týchto dňoch vidieť návštevníci Starej radnice vo Zvolene. Najlepšie fotografie z krajského kola súťaže AMFO 2022 tam vystavuje tamojšie Podpolianske osvetové stredisko (POS).



"Veľmi nás potešilo, že úroveň súťažných snímok sa oproti minulému roku zvýšila. Naplnilo nás radosťou, že aj v skupine nad 21 rokov sa nájdu autori, ktorí netúžia len po napĺňaní formálnych pravidiel fotografie. Pracujú s námetom, obsah je pre nich nielen kompozícia, ale aj príbeh a cit pre obrazový jazyk," uviedol k súťaži a výstave za porotu Miroslav Zaťko.



Veková skupina do 16 rokov podľa neho rastie a padá s pedagogickým vedením. "Práve v tejto skupine boli rozdiely v kvalite evidentné," podotkol.



Súťaž AMFO sa koná vo vekovej skupine do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov, a to v kategóriách čiernobielej a farebnej fotografie. Súťažia aj fotografi bez rozlíšenia veku, a to v kategóriách cyklov a seriálov a experimentov.



Slávnostné vyhodnotenie krajského kola AMFO 2022 sa uskutoční v utorok (21. 6.) o 16.30 h v Starej radnici. Výstava potom potrvá do konca júna 2022.