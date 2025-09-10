< sekcia Regióny
Vo Zvolene sa začala olympiáda pre seniorov z univerzít tretieho veku
Univerzita tretieho veku na TUZVO prispieva ku kvalite seniorského veku prostredníctvom rôznych aktivít.
Autor TASR
Zvolen 10. septembra (TASR) - Vo Zvolene sa v stredu začala medzinárodná športová olympiáda pre seniorov z univerzít tretieho veku v Európe. Okrem domácich sa tento rok prihlásili študenti z Lotyšska, Rumunska, Turecka, Ukrajiny, Českej republiky a aj z Francúzska. TASR o tom informoval hovorca Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Ján Lichý s tým, že celkovo privítajú 150 seniorov.
Podujatie, ktoré sa stáva už tradičnou aktivitou nielen pre seniorov, bude pod Pustým hradom do 12. septembra. Zúčastnia sa na ňom aj študenti z univerzity tretieho veku zo Zvolena i z ďalších slovenských miest. Počas neho sú pre olympionikov pripravené súťaže v streľbe zo vzduchovky, stolnotenisový turnaj a streľba z luku. Do bloku zaradili aj také disciplíny, ako hod na cieľ, hod na presnosť či kop na bránu. Hovorca objasnil, že pripravili aj bowlingový turnaj.
Jeden deň budú orientovať na spoznávanie kraja. Pre účastníkov zabezpečili exkurziu na hrad Slovenská Ľupča, do Bystrianskej jaskyne a spoznajú aj Kúpele Brusno. „Tento ročník je prelomový v počte účastníkov. Verím, že na budúci rok prídu aj naši ďalší partneri z Nemecka. Nie je však pre každého jednoduché prísť do Zvolena niekoľko stoviek až tisíc kilometrov,“ uviedol manažér ďalšieho vzdelávania na TUZVO Erik Selecký.
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil zdôraznil, že vzdelávanie v rámci univerzity tretieho veku podporuje. „Takéto medzinárodné športové podujatie je pre nás všetkých nielen atraktívne, ale aj mimoriadne motivačné a veríme, že naplní očakávania všetkých zúčastnených,“ reagoval.
