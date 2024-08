Vo Zvolene sa začína jubilejný ročník súťaže Literárny Zvolen

Zvolen 9. augusta (TASR) - Vo Zvolene sa v piatok začína jubilejný ročník súťaže Literárny Zvolen, ktorý sa nesie v téme oslavy básnika Pavla Országha Hviezdoslava aj slova samého osebe. Celoslovenská literárna súťaž, ktorá prináša do Zvolena tridsiatku neprofesionálnych autorov a autoriek, oslavuje tento rok svoje 30. výročie.



Organizátori, ku ktorým okrem Národného osvetového centra patria Podpolianske osvetové stredisko, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a mesto Zvolen, si pre účastníctvo pripravili aj tento rok bohatý program.



"Vzdelávacia časť podujatia pozostáva z rozborových seminárov súťažných textov a rôznorodých workshopov, no nesmieme zabudnúť ani na multižánrový sprievodný program, ktorý bude prístupný aj pre verejnosť - užiť si ho preto môžu aj všetci Zvolenčania a Zvolenčanky," informovali organizátori.



Divadelné teleso Ľahostajňa príde v piatok do zvolenskej Starej radnice s predstavením Pilátovo krédo, neskôr odohrá svoj koncert skupina Darkness Positive známa svojimi vtipnými textami a hrou s hudobnými žánrami.



Súčasťou sprievodného programu budú literárne stretnutia. Účastníkov čakajú besedy, v piatok s poetkou Evou Lukou a v sobotu (10. 8.) s prvou dámou slovenskej fantastiky Alexandrou Pavelkovou. V sobotu je naplánované aj dramatizované čítanie pre deti a ich rodičov na Námestí SNP.



Výsledky súťaže budú známe v sobotu, víťazov troch hlavných cien účastníci spoznajú počas slávnostného vyhodnotenia súťaže. Organizátori pripomenuli, že táto cena so sebou prináša mentoring s etablovanými profesionálmi z oblasti literatúry a písania.



Literárny Zvolen je celoštátna súťaž literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov literárnych klubov a skupín tvorivého písania.