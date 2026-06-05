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Vo Zvolene sa začínajú Zámocké hry zvolenské, otvorí ich komédia
Festival bude tento rok v menšom rozsahu.
Autor TASR
Zvolen 5. júna (TASR) - Vo Zvolene sa v piatok začína festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ). Večer ich otvorí hudobná komédia Mandragora domáceho Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT). Špeciálne festivalové uvedenie sa uskutoční o 18.00 h pred budovou DJGT. TASR o tom informoval riaditeľ divadla Peter Kováč.
Dodal, že okrem domácich hercov sa tento rok na 51. ročníku ZHZ predstavia aj hostia zo slovenských miest. Program hier pripravili do 16. júna. Podľa neho si Zvolenčania pripravujú aj inscenáciu s názvom Atómové mača. Súčasťou podujatia budú i literárne vzdelávacie aktivity či beh. Ponúkne aj koncert, výstavu, prezentáciu mladých tvorcov a ďalšie aktivity. Viaceré sa budú konať pod holým nebom. Divadelné predstavenia na zámockom nádvorí nebude možné uviesť. Program ZHZ nájdu záujemcovia na ich oficiálnej stránke.
Festival bude tento rok v menšom rozsahu. Obmedzený a menší rozsah programu súvisí s financovaním tohto podujatia. Program zúžili a zrušili väčšinu plánovaných zahraničných divadiel a účinkujúcich. DJGT zdôrazňuje, že podujatie sa tento rok uskutoční vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je jeho zriaďovateľom. Kraj potvrdil, že na ZHZ dá 15.000 eur.
BBSK pripomína, že pre hry posilnia aj verejnú dopravu. Počas nich zabezpečia dva autobusové spoje na trase z Banskej Bystrice do centra Zvolena a dva autobusové spoje z centra Zvolena späť do Banskej Bystrice. „Spoje budú časované tak, aby nadväzovali na začiatok a koniec hlavného festivalového programu,“ uvádza kraj.
Minulý rok sa festival neuskutočnil pre rekonštrukciu DJGT. Organizátori poznamenali, že práce v divadle a oklieštené zázemie neumožnili pripraviť festival v takej kvalite, na akú sú diváci zvyknutí. Na energetickú obnovu, ktorá sa týka zníženia primárnej úspory energie o viac ako 60 percent, získal BBSK viac ako tri milióny eur v rámci výzvy z plánu obnovy.
Dodal, že okrem domácich hercov sa tento rok na 51. ročníku ZHZ predstavia aj hostia zo slovenských miest. Program hier pripravili do 16. júna. Podľa neho si Zvolenčania pripravujú aj inscenáciu s názvom Atómové mača. Súčasťou podujatia budú i literárne vzdelávacie aktivity či beh. Ponúkne aj koncert, výstavu, prezentáciu mladých tvorcov a ďalšie aktivity. Viaceré sa budú konať pod holým nebom. Divadelné predstavenia na zámockom nádvorí nebude možné uviesť. Program ZHZ nájdu záujemcovia na ich oficiálnej stránke.
Festival bude tento rok v menšom rozsahu. Obmedzený a menší rozsah programu súvisí s financovaním tohto podujatia. Program zúžili a zrušili väčšinu plánovaných zahraničných divadiel a účinkujúcich. DJGT zdôrazňuje, že podujatie sa tento rok uskutoční vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je jeho zriaďovateľom. Kraj potvrdil, že na ZHZ dá 15.000 eur.
BBSK pripomína, že pre hry posilnia aj verejnú dopravu. Počas nich zabezpečia dva autobusové spoje na trase z Banskej Bystrice do centra Zvolena a dva autobusové spoje z centra Zvolena späť do Banskej Bystrice. „Spoje budú časované tak, aby nadväzovali na začiatok a koniec hlavného festivalového programu,“ uvádza kraj.
Minulý rok sa festival neuskutočnil pre rekonštrukciu DJGT. Organizátori poznamenali, že práce v divadle a oklieštené zázemie neumožnili pripraviť festival v takej kvalite, na akú sú diváci zvyknutí. Na energetickú obnovu, ktorá sa týka zníženia primárnej úspory energie o viac ako 60 percent, získal BBSK viac ako tri milióny eur v rámci výzvy z plánu obnovy.