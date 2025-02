Vo Zvolene schválili návrh na spracovanie projektu novej plavárne

Zvolen 24. februára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo Zvolene schválilo v pondelok návrh na spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie budúcej novej mestskej plavárne. Cena za zhotovenie diela je 622.500 eur bez DPH.



Uznesenie uvádza, že dokumentácia bude vo viacerých stupňoch. Je to dopracovanie architektonickej štúdie, súčasťou sú aj projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie. Požiadavky na dopracovanie súťažného návrhu do projektovej dokumentácie zahŕňajú dispozičné riešenie, riešenie areálu i technické zariadenie budovy. Všetky bazény, plavecký, rekreačný i detský, napríklad odporúča samospráva navrhnúť v antikorovom prevedení. Projektovú dokumentáciu mesto požaduje spracovať na podklade geodetického zamerania.



Poslanec Róbert Orság v diskusii povedal, že suma za dokumentáciu sa mu zdá aj na súčasné ceny a infláciu extrémne vysoká. Dodal, že samospráva je stále iba pri projekte a potrebuje ešte stavať. Poslanec Lukáš Richtárech vyjadril podporu tomuto projektu, pretože v kontexte strategickej stavby pre mesto je podľa neho jeho cena nepodstatná.



Hlavný architekt mesta Peter Kašša priblížil, že projekt obsahuje aj spevnené plochy, to sú parkoviská a chodníky. "Neobsahuje vynútené investície, inžiniersku činnosť, ktorú si bude mesto zabezpečovať samo, a ani projekt skutočného vyhotovenia stavby," doplnil. Dôvodová správa informuje, že cena diela vychádza z časových predpokladov uskutočnenia diela. "Stanovená je na základe ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní," dodáva.



Nová plaváreň má byť podľa mesta v najbližších rokoch najväčším investičným projektom vo Zvolene. Autor víťazného návrhu však odstúpil od spolupráce a mesto tak rokovalo s architektonickým ateliérom, ktorý bol druhý v poradí. Projekt vznikne spojením súčasného objektu, v ktorom vznikne relaxačný bazén s vodnými atrakciami, a úplne novej haly s plaveckým bazénom s dĺžkou 25 metrov.



Súčasná mestská plaváreň je od konca minulého roka na neurčitý čas mimo prevádzky. Primátor Vladimír Maňka podotkol, že mesto nechcelo, no muselo plaváreň zatvoriť pre bezpečnosť a zdravie občanov. Jej aktuálny technický stav totiž nie je priaznivý a zodpovedá jej veku.