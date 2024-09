Vo Zvolene si uctili pamiatku obetí holokaustu spomienkovým podujatím

Zvolen/Trnava 9. septembra (TASR) - Na židovskom cintoríne vo Zvolene si v pondelok uctili pamiatku obetí holokaustu spomienkovým podujatím s názvom Nezabudnutí susedia. Zapojilo sa do neho viacero miest a obcí na Slovensku. TASR o tom informoval Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku (ÚZŽNO).



Spomienka bola pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorou si pripomenuli výročie prijatia Židovského kódexu. Medzi miestnymi organizátormi boli po celom Slovensku aktívni občania, cirkvi, záujmové aj náboženské spolky, kultúrne centrá aj samosprávy. Zväz pripomína, že približne polovicu zo zapojených tvoria základné a stredné školy. Jednotná dramaturgia podujatia spočíva v dvoch myšlienkových osiach. "V pripomenutí tragédie mnohých ľudských strát, ale tiež v nádeji, ktorú prinášajú príbehy odvážnych záchrancov židovských životov," objasňuje. Cieľom iniciátorov podujatia je, aby sa obidve tieto skupiny stali nezabudnutými susedmi.



Trnava mala spomienkové podujatie pred synagógou na Halenárskej ulici. Pozvali napríklad potomkov tých, ktorí pomáhali zachraňovať židov. Pri pamätníku obetiam holokaustu pred synagógou zapálili sviečky na pamiatku 70 obetí, ktorých mená počas podujatia prečítali.



V miestach konania sa účastníkom podujatia z videonahrávok prihovorili aj osobnosti. "Dôležitou súčasťou bolo aj čítanie mien záchrancov židovských obyvateľov účastníkmi podujatia," zdôraznil zväz. V jednotlivých mestách organizátori doplnili program. V niektorých to boli besedy s pamätníkmi, historikmi, premietanie filmov, tematické koncerty i výstavy.



Tohtoroční Nezabudnutí susedia sú štvrtým ročníkom podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou. Nadväzujú na viac ako 25-ročnú tradíciu organizácie spomienkových tryzien na židovskom cintoríne vo Zvolene. Vyjadrenie vďaky a úcty záchrancom je na tomto mieste zhmotnené do podoby pamätníka. Na ňom je zaznamenaných doteraz 733 mien Slovákov, ktorí zachránili židovské životy.



Na podujatí ÚZŽNO spolupracoval so Slovenským národným múzeom a Židovskou náboženskou obcou Bratislava.