Vo Zvolene slávnostne otvárajú nový feratový areál Sokolie skaly

Zvolen 5. apríla (TASR) - Približne 350 metrov feratových trás určených pre začiatočníkov, ale aj skúsených lezcov ponúka nový feratový areál Sokolie skaly vo Zvolene. Slávnostné otvorenie lezeckého centra s programom pre verejnosť sa začne v sobotu o 11.00 h pod Pustým hradom. Ako pre TASR priblížil iniciátor myšlienky vzniku areálu Jaroslav Stehlík, cieľom bolo vytvoriť bezpečné a zároveň atraktívne lezecké trasy v jedinečnom prírodnom prostredí neďaleko Pustého hradu.



V regióne Zvolena a Banskej Bystrice ide podľa jeho slov o prvý takýto areál. Do budúcnosti majú aj ďalšie plány s jeho rozšírením. Sokolie skaly ponúkajú širokú škálu trás, od jednoduchých mostov a vyhliadok pre začiatočníkov až po technicky náročné lezecké pasáže určené skúseným lezcom. Každá trasa je starostlivo istená oceľovými lanami a stúpačkami, čím je zabezpečená maximálna bezpečnosť aj v exponovaných úsekoch.



„Zaujímavosťou je, že máme tri mosty. Vidím v nich taký najväčší potenciál pre rodiny s deťmi. Plus je tam krásna vežička, ktorá je zároveň aj takou vyhliadkou celého areálu,“ poznamenal Stehlík s tým, že v závere feraty sa návštevníci dostanú ku krížu, kde sa môžu zapísať do pamätnej knihy.



Počas sobotňajšieho programu si budú môcť návštevníci vyskúšať jednotlivé trasy pod dohľadom skúsených inštruktorov a zapojiť sa do sprievodného programu. Slávnostnou salvou vypálenou z dela sa začne o 12.00 h malý kultúrny program s ukážkou práce sokoliarov a predstavenie jednotlivých trás.



Súčasťou podujatia bude aj otvorenie turistickej sezóny 2025 na Barborskej ceste. Návštevníci sa budú môcť vydať na Pustý hrad za sprievodu rytierov zo združenia Priaznivci Pustého hradu. Súčasťou programu bude aj krst oslice Barborky.



Keďže organizátori očakávajú počas sobotňajšej akcie veľký počet návštevníkov, pripravili pre nich záchytné parkovisko pri zimnom štadióne. Odtiaľ bude od 10.00 do 14.00 h premávať kyvadlová doprava v podobe turistického vláčika.