< sekcia Regióny
Vo Zvolene spustili pre ľudí bezplatnú letnú kyvadlovú dopravu
Kyvadlová doprava je počas mesiacov júl a august bezplatná. Jazdí počas víkendov, k dispozícii je 20-miestny mikrobus.
Autor TASR
Zvolen 15. júla (TASR) - Vo Zvolene spustili počas aktuálnych školských prázdnin bezplatnú letnú kyvadlovú dopravu pre turistov. Záujemcov dovezie napríklad pod Pustý hrad alebo k ferate Sokolie skaly. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Podotýka, že ľudí dovezie až k východiskovému bodu ich túry. „Kyvadlová doprava je počas mesiacov júl a august bezplatná. Jazdí počas víkendov, k dispozícii je 20-miestny mikrobus,“ objasňuje mesto s tým, že je to skúšobná prevádzka. Zabezpečuje ju Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. „Využitím kyvadlovej dopravy sa odľahčí doprava a turistické atrakcie sú takto prístupnejšie seniorom aj rodinám s malými deťmi,“ zdôrazňuje mesto. Trasu, zastávky a cestovný poriadok nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke OOCR.
Pustý hrad nad Zvolenom je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. Je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Pohronská hradná cesta. Zároveň je pri ňom bohatá flóra a fauna i panoramatické výhľady na krajinu.
Feratový areál Sokolie skaly vo Zvolene prináša pre turistov širokú škálu trás, od jednoduchých mostov a vyhliadok pre začiatočníkov až po technicky náročné lezecké pasáže určené skúseným lezcom. Cieľom bolo vytvoriť bezpečné a zároveň atraktívne lezecké trasy v prírodnom prostredí neďaleko Pustého hradu.
Podotýka, že ľudí dovezie až k východiskovému bodu ich túry. „Kyvadlová doprava je počas mesiacov júl a august bezplatná. Jazdí počas víkendov, k dispozícii je 20-miestny mikrobus,“ objasňuje mesto s tým, že je to skúšobná prevádzka. Zabezpečuje ju Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. „Využitím kyvadlovej dopravy sa odľahčí doprava a turistické atrakcie sú takto prístupnejšie seniorom aj rodinám s malými deťmi,“ zdôrazňuje mesto. Trasu, zastávky a cestovný poriadok nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke OOCR.
Pustý hrad nad Zvolenom je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. Je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Pohronská hradná cesta. Zároveň je pri ňom bohatá flóra a fauna i panoramatické výhľady na krajinu.
Feratový areál Sokolie skaly vo Zvolene prináša pre turistov širokú škálu trás, od jednoduchých mostov a vyhliadok pre začiatočníkov až po technicky náročné lezecké pasáže určené skúseným lezcom. Cieľom bolo vytvoriť bezpečné a zároveň atraktívne lezecké trasy v prírodnom prostredí neďaleko Pustého hradu.