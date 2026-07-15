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Vo Zvolene spustili pre ľudí bezplatnú letnú kyvadlovú dopravu

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Na snímke nádvorie horného Pustého hradu vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

Kyvadlová doprava je počas mesiacov júl a august bezplatná. Jazdí počas víkendov, k dispozícii je 20-miestny mikrobus.

Autor TASR
Zvolen 15. júla (TASR) - Vo Zvolene spustili počas aktuálnych školských prázdnin bezplatnú letnú kyvadlovú dopravu pre turistov. Záujemcov dovezie napríklad pod Pustý hrad alebo k ferate Sokolie skaly. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.

Podotýka, že ľudí dovezie až k východiskovému bodu ich túry. „Kyvadlová doprava je počas mesiacov júl a august bezplatná. Jazdí počas víkendov, k dispozícii je 20-miestny mikrobus,“ objasňuje mesto s tým, že je to skúšobná prevádzka. Zabezpečuje ju Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. „Využitím kyvadlovej dopravy sa odľahčí doprava a turistické atrakcie sú takto prístupnejšie seniorom aj rodinám s malými deťmi,“ zdôrazňuje mesto. Trasu, zastávky a cestovný poriadok nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke OOCR.

Pustý hrad nad Zvolenom je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. Je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Pohronská hradná cesta. Zároveň je pri ňom bohatá flóra a fauna i panoramatické výhľady na krajinu.

Feratový areál Sokolie skaly vo Zvolene prináša pre turistov širokú škálu trás, od jednoduchých mostov a vyhliadok pre začiatočníkov až po technicky náročné lezecké pasáže určené skúseným lezcom. Cieľom bolo vytvoriť bezpečné a zároveň atraktívne lezecké trasy v prírodnom prostredí neďaleko Pustého hradu.
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