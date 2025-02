Vo Zvolene sú nové priestory pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Zvolen 12. februára (TASR) - Mesto Zvolen vytvorilo vo svojom Dome služieb nové priestory pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Môžu sa v nich stretávať, rozprávať a organizovať spoločné aktivity. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že v budove je výťah, takže priestor spĺňa podmienku bezbariérovosti. "Priestory môžu využívať ľudia združení v rámci viacerých organizácií, ktoré sa venujú zdravotne znevýhodneným jednotlivcom a ktoré sú prenajímateľmi priestorov," objasnil.



Predsedníčka zvolenského Klubu zdravotne postihnutých Ivana Matejčíková povedala, že v priestoroch nového klubu sa ľudia cítia príjemne. "Chodia medzi nás jednotlivci s poruchami sluchu, s ochorením sklerózy multiplex či kombinovanými postihnutiami. Každému dobre padne prítomnosť toho druhého," spomenula. Môžu sa tak podľa nej venovať besedám i vzájomnej podpore. Hovorca priblížil, že na stretnutiach sa však môže zúčastniť aj ktokoľvek iný. "Stačí kontaktovať predsedníčku klubu, ktorá mu odporučí najvhodnejšiu skupinu, ku ktorej je možné sa pripojiť," poznamenal.



Ako ďalej uviedol, mesto okrem toho začína spoluprácu aj s organizáciami, ktoré pomáhajú hendikepovaným deťom. Aj im poskytne časť priestorov klubu na ich aktivity. Kým v minulosti využívali jeho zázemie najmä seniori so zdravotným znevýhodnením, nové priestory poslúžia aj deťom.



V prospech takýchto detí vo Zvolene bude podľa samosprávy aj obnova Materskej školy Centrum na Zlatom potoku. Pred dokončením je jej nový dvojposchodový pavilón, vďaka čomu bude môcť prijať o 50 detí viac. Časť z nových kapacít je pre deti s diagnózami ako detská mozgová obrna, porucha autistického spektra alebo so zrakovým a sluchovým postihnutím. Ján Šramko z odboru výstavby predpokladá, že stavebné práce ukončia do konca marca. Mesto zo sumy vyše 700.000 eur, ktorú má z plánu obnovy, financuje stavebné práce aj vybavenie škôlky. Murovaný pavilón s podlahovým kúrením pribudol k trom pôvodným, ktoré disponujú kapacitou pre viac ako 160 detí.