Vo Zvolene v úvode volieb nemali v sobotu žiadne problémy

Zvolen 23. marca (TASR) - Prezidentské voľby 2024 sa začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Zvolen. Pre TASR to v sobotu ráno uviedol predseda okresnej volebnej komisie vo Zvolene Slavomír Hanuska.



Dodal, že pri otváraní volebných miestností vo Zvolene, v Detve a Krupine nezaznamenali žiadne problémy. Volebné miestnosti vo Zvolene sú zriadené väčšinou v priestoroch základných a materských škôl, v obciach je to v kluboch dôchodcov alebo kultúrnych domoch. Na prezidentské voľby je vo Zvolene pripravených 38 volebných miestností, v ktorých bude takmer 400 členov volebných komisií. V Detve avizovali 15 volebných miestností, v ktorých bude 110 členov volebných komisií.



Slováci si v sobotu volia prezidenta. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojuje deväť kandidátov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka 02/4859 2317 a 02/4859 2312.