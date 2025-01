Vo Zvolene vlani zmodernizovali pôrodnicu i novorodenecké oddelenie

Zvolen 19. januára (TASR) - V nemocnici vo Zvolene v roku 2024 realizovali niekoľko investícií zameraných na zvýšenie komfortu a zlepšenie starostlivosti o budúce mamičky a novorodencov. Rekonštrukciou prešla pôrodnica i neonatologické oddelenie, modernizovaná bola aj operačná sála. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková, zástupkyňa hovorkyne spoločnosti Agel SK, pod ktorú zvolenská nemocnica patrí.



Významným momentom pre zvolenskú nemocnicu v minulom roku bolo otvorenie zrekonštruovanej pôrodnice novej generácie, ktorá má poskytnúť vyšší komfort či súkromie a umožniť individuálny prístup ku každej rodičke. "Prioritou je maximálny možný kontakt medzi matkou a novorodencom s plnohodnotným bondingom," uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Andrej Jenčo.



Súčasťou rekonštrukcie zvolenskej pôrodnice bola aj modernizácia operačnej sály, v ktorej v roku 2024 zrealizovali vyše 1100 operačných zákrokov. "Drvivú väčšinu operácií realizujeme minimálne invazívnym prístupom, bez potreby realizácie brušného rezu. Pre naše pacientky to prináša menšiu bolestivosť, nižšie krvné straty a rýchlejší návrat do plnohodnotného života," uviedol Jenčo s tým, že zrekonštruovaná operačná sála prináša vyšší komfort pre personál i vyššiu bezpečnosť pre pacientky.



Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení pribudol minulý rok aj pôrodný gauč, ktorý rodičkám poskytuje širšie možnosti tlmenia pôrodných bolestí a jednoduchšie polohovanie. V priestoroch polikliniky vlani zrekonštruovali aj gynekologicko-pôrodnícke centrum združujúce odborné ambulancie a vyšetrovňu s ultrazvukom. Obnovou prešlo aj novorodenecké oddelenie, kde pribudla neonatologická jednotka intenzívnej starostlivosti.



Vo zvolenskej pôrodnici prišlo vlani na svet 1304 detí, čo je najviac za posledných 50 rokov. V roku 2025 zvolenská nemocnica pokračuje v realizácii projektu prístavby chirurgického pavilónu, ktorý je financovaný z plánu obnovy. Pre pôrodnicu to bude znamenať nových 12 jednolôžkových nadštandardných izieb s vlastnou kúpeľňou. "Týmto projektom sa nám podarí naplniť našu dlhodobú ambíciu, ktorou je možnosť ubytovať partnera spolu s matkou a novorodencom na jednej izbe," doplnil Jenčo.