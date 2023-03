Vo Zvolene vyhlásia obstarávanie na dodávku elektriny aj pre školy

Zvolen 31. marca (TASR) - Zvolenská samospráva vyhlási verejné obstarávanie na dodávku elektriny pre mesto a pre základné a materské školy vo Zvolene. Zhodli sa na tom mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.



Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky postupom nadlimitnej zákazky bude na obdobie od 1. augusta 2023 do 31. decembra 2024. Podľa dôvodovej správy sa to týka 229 odberateľských miest vo Zvolene. Ďalej tiež uvádza, že sa blíži termín ukončenia platnosti súčasnej zmluvy na dodávku elektriny, ktorú má samospráva z roku 2021.



Ako TASR informoval hovorca mesta Martin Svatuška, po diskusii poslanci schválili upravené uznesenie oproti tomu, ktoré bolo pôvodne navrhované. Podľa neho malo mestské zastupiteľstvo schváliť vyhlásenie obstarávania na dodávku elektriny a prevzatie záruky za odchýlky postupom nadlimitnej zákazky v objeme 2599 megawatthodín (MWh).



Hovorca pripomenul, že mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom rokovaní tiež zobralo na vedomie vznik poslaneckého klubu s názvom Zvolenská koalícia. Jeho členmi je 15 poslancov, medzi nimi napríklad aj zvolenskí viceprimátori Miroslav Kusein a Ľubomír Zdút-Šťastný. Predsedom klubu sa stal Branislav Husár, podľa ktorého sa do neho poslanci združili na základe názorovej zhody. Ďalšími členmi sú Ján Blazsek, Jakub Bodorík, Rastislav Karczub, Dušan Košík a aj Matej Révay. Patria tam tiež Lukáš Richtárech, Miroslav Sližik, Matej Snopko, Jozef Ježík, Ján Jurný, Tímea Laššáková a Igor Šufliarsky. Svatuška potvrdil, že okrem tohto poslaneckého klubu pri Mestskom zastupiteľstvo vo Zvolene zatiaľ žiadne iné nie sú.