Vo Zvolene vyhlásili 30. ročník novinárskej súťaže Štúrovo pero

Zvolen 22. novembra (TASR) - Stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí sa chcú zapojiť do celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero, môžu svoje príspevky posielať do 15. februára. TASR o tom informovala Milota Torňošová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene, ktorá je jedným z hlavných organizátorov súťaže.



Ako dodala, vypísali päť kategórií. Sú to stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika.



V prvej a druhej kategórii treba poslať na adresu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra aspoň jedno číslo školského časopisu v troch exemplároch, ktoré vyšlo v kalendárnom roku 2023 a vychádza v slovenskom jazyku alebo aspoň polovica textov je v slovenčine. Sprievodný list by mal obsahovať meno šéfredaktora či zodpovedného vedúceho, kontaktnú adresu školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicitu a náklad.



V tretej a štvrtej kategórii zašlú záujemcovia do súťaže elektronicky minimálne jednu, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú aj jej bibliografické údaje. Na každej práci musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.



Súťažiaci v piatej kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu akékoľvek projekty online žurnalistiky, ktoré majú študentský charakter. Môžu to byť elektronické magazíny, online televízie, internetové rádiá, školské podcasty, školské účty na sociálnych sieťach či iné digitálne projekty. Za online žurnalistiku nie sú považované PDF verzie tlačených časopisov. Do súťaže sa môžu prihlásiť len projekty vychádzajúce v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica príspevkov musí byť v slovenčine.



Súťaž Štúrovo pero je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí študujú na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Viac informácií je na stránke www.kskls.sk. Vyhodnotenie súťaže bude v apríli 2024 v KKĽŠ vo Zvolene.



Tridsiaty ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov vyhlásili jeho hlavní organizátori, Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a občianske združenie Štúrovo pero. Medzi partnermi podujatia je aj TASR.