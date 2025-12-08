< sekcia Regióny
Vo Zvolene vyhlásili 32. ročník novinárskej súťaže Štúrovo pero
Kategórií je päť, a to stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika.
Autor TASR
Zvolen 8. decembra (TASR) - Stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí sa chcú zapojiť do celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero, môžu svoje príspevky posielať do 15. februára 2026. Na svojej webstránke o tom informuje Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene, ktorá je jedným z hlavných organizátorov súťaže.
Kategórií je päť, a to stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika. V prvej a v druhej treba poslať na adresu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra aspoň jedno číslo školského časopisu v troch exemplároch, ktoré vyšlo v kalendárnom roku 2025 a vychádza v slovenskom jazyku alebo aspoň polovica textov je v slovenčine.
V tretej a štvrtej zašlú záujemcovia do súťaže elektronicky minimálne jednu, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú aj jej bibliografické údaje. Na každej práci musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.
Súťažiaci v piatej kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu akékoľvek projekty online žurnalistiky, ktoré majú študentský charakter. Môžu to byť elektronické magazíny, online televízie, internetové rádiá, školské podcasty, školské účty na sociálnych sieťach či iné digitálne projekty.
Štúrovo pero je otvorené aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí študujú na školách v zahraničí, ako i pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Viac informácií je na stránke www.kskls.sk. Vyhodnotenie súťaže bude v apríli 2026 v KKĽŠ vo Zvolene.
Celoslovenskú novinársku súťaž vyhlásili jeho hlavní organizátori Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a občianske združenie Štúrovo pero. Medzi partnermi podujatia je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
Kategórií je päť, a to stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika. V prvej a v druhej treba poslať na adresu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra aspoň jedno číslo školského časopisu v troch exemplároch, ktoré vyšlo v kalendárnom roku 2025 a vychádza v slovenskom jazyku alebo aspoň polovica textov je v slovenčine.
V tretej a štvrtej zašlú záujemcovia do súťaže elektronicky minimálne jednu, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú aj jej bibliografické údaje. Na každej práci musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.
Súťažiaci v piatej kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu akékoľvek projekty online žurnalistiky, ktoré majú študentský charakter. Môžu to byť elektronické magazíny, online televízie, internetové rádiá, školské podcasty, školské účty na sociálnych sieťach či iné digitálne projekty.
Štúrovo pero je otvorené aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí študujú na školách v zahraničí, ako i pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Viac informácií je na stránke www.kskls.sk. Vyhodnotenie súťaže bude v apríli 2026 v KKĽŠ vo Zvolene.
Celoslovenskú novinársku súťaž vyhlásili jeho hlavní organizátori Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a občianske združenie Štúrovo pero. Medzi partnermi podujatia je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky.