< sekcia Regióny
Vo Zvolene vyzýva charita na podporu ohrozených skupín obyvateľstva
Zapečatené fľaše minerálnej vody môžu ľudia v týchto dňoch priniesť do sídla zvolenskej charity na Jesenského ulici.
Autor TASR
Zvolen 26. júna (TASR) - V súvislosti s aktuálnymi vysokými dennými teplotami upozornila Charita svätej Alžbety vo Zvolene na podporu ohrozených rizikových skupín obyvateľstva. Záujemcov vyzýva na darovanie pitnej balenej vody. TASR o tom informovala Zuzana Vrťová z charity.
Dodala, že zapečatené fľaše minerálnej vody môžu ľudia v týchto dňoch priniesť do sídla zvolenskej charity na Jesenského ulici. Podľa nej ich prijímajú každý pracovný deň od 8.30 do 12.30 h a od 14.00 do 15.30 h. Vodu následne odovzdajú núdznym, ktorí ich navštevujú v pracovné dni, prípadne budú fľaše súčasťou víkendových potravinových balíkov pre osoby bez domova.
Ako ďalej poznamenala, počas súčasných horúčav je pre osoby bez domova a mnohé rodiny v hmotnej núdzi náročné odolávať dehydratácii, úpalu a prehriatiu tela. „Cez slnečné dni majú málo možností ochladzovať organizmus. Zdržujú sa v provizórnych malých priestoroch bez elektrického prúdu a hygieny,“ objasnila. Zdôraznila aj to, aby si občania všímali krehké osoby na ulici a ak je to potrebné, ponúkli ich fľašou vody.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe uviedol, že na väčšine územia Slovenska sú v piatok vyhlásené výstrahy prvého i druhého stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia o 12.00 h a zostanú platné do večera.
Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu.
Dodala, že zapečatené fľaše minerálnej vody môžu ľudia v týchto dňoch priniesť do sídla zvolenskej charity na Jesenského ulici. Podľa nej ich prijímajú každý pracovný deň od 8.30 do 12.30 h a od 14.00 do 15.30 h. Vodu následne odovzdajú núdznym, ktorí ich navštevujú v pracovné dni, prípadne budú fľaše súčasťou víkendových potravinových balíkov pre osoby bez domova.
Ako ďalej poznamenala, počas súčasných horúčav je pre osoby bez domova a mnohé rodiny v hmotnej núdzi náročné odolávať dehydratácii, úpalu a prehriatiu tela. „Cez slnečné dni majú málo možností ochladzovať organizmus. Zdržujú sa v provizórnych malých priestoroch bez elektrického prúdu a hygieny,“ objasnila. Zdôraznila aj to, aby si občania všímali krehké osoby na ulici a ak je to potrebné, ponúkli ich fľašou vody.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe uviedol, že na väčšine územia Slovenska sú v piatok vyhlásené výstrahy prvého i druhého stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia o 12.00 h a zostanú platné do večera.
Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu.