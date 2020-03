Vo Zvolene začali s výstavbou 2. bytovky Rezidencie Hron s 83 bytmi

Zvolen 11. marca (TASR) - Vo Zvolene sa začala výstavba v poradí druhej zo štyroch plánovaných bytoviek projektu Rezidencie Hron. Projekt za 8,6 milióna eur by mal byť ukončený v druhom štvrťroku 2021.



Ako pre TASR uviedol Andrej Konkoľ, generálny riaditeľ spoločnosti Arkon, ktorá stojí za projektom, minulý týždeň už odovzdali stavenisko realizátorovi stavby, ktorý začal so zemnými prácami. Výstavba celkom 83 nových bytových jednotiek koncepčne aj architektonicky nadviaže na už zrealizovanú a obývanú prvú bytovku s 90 bytmi.



Investorská spoločnosť má za sebou viaceré stavebné realizácie najmä v regióne stredného Slovenska. Aktuálne pracuje aj na projekte zásadnej premeny niekdajšieho areálu textilnej fabriky Slovenka v Banskej Bystrici na novú mestskú štvrť a v Košiciach sa zameriava na rekonštrukciu v minulom roku nadobudnutého OD Prior na Hlavnej ulici.



Arkon zamestnáva približne 450 ľudí a celková hodnota spravovaných aktív predstavuje 100 miliónov eur.



Zvolen patrí k mestám, kde sa v uplynulých rokoch aj napriek kríze intenzívne stavalo. Súkromní investori tam napríklad postavili dva obytné domy Panoráma a Emporia so 72, respektíve 50 bytmi. Dokončujú sa aj bytovky pod Pustým hradom. Nová bytovka je aktuálne postavená v časti Rákoš. Tam by malo vzniknúť 80 bytov.



Ďalších asi 600 nájomných bytov, z ktorých podstatná časť sa postavila v uplynulých desiatich rokoch prevažne prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, má v správe mesto Zvolen. Stoja napríklad na sídlisku Zlatý potok, v lokalite Balkán a tiež na Rákoši. Ďalšie desiatky bytov vznikli rekonštrukciou starších objektov.