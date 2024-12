Vo Zvolene začínajú Vianočné trhy, detský súbor priblíži stridžie dni

Zvolen 13. decembra (TASR) - Vo Zvolene sa v piatok začínajú dvojdňové Vianočné trhy. Súčasťou podujatia je aj večerné predstavenie, detský folklórny súbor (FS) Huncútik priblíži stridžie dni. Informuje o tom samospráva s tým, že sobota po Lucii (14. 12.) bude patriť benefičným koncertom.



Výťažok z nich poputuje na pomoc karanténnej stanici vo Zvolene, v ktorej sú opustené psy. Súčasťou bude aj verejná finančná zbierka pre opustené mačky. Benefičný koncert sa uskutoční aj v Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT), a to v nedeľu (15. 12.) o 16.00 h.



"Myšlienkou projektu je pomoc pre druhých, organizátori sa snažia každý rok zamerať na inú skupinu ľudí. Aktuálny ročník sa nesie v znamení pomoci a pochopenia staršej generácie," uviedla vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová. Celkový vyzbieraný výťažok darujú seniorom v sociálnom centre vo Zvolene.



Novinkou tohto ročníka je podľa nej burza detského oblečenia, takzvaná Jednoeurovka u Gregora. Uskutoční sa v dolnom foyeri DJGT v dňoch 14. až 15. decembra. "Priamo v centre mesta si tak môžu záujemcovia za symbolické jedno euro vybrať z ponuky detských vecí a zároveň tak prispieť na dobrú vec," zdôraznila.



Silvestrovská zábava sa bude konať na námestí a pokračovať bude aj po polnoci. Primátor Zvolena Vladimír Maňka povedal, že ohňostroj samospráva ani tento rok nepripravuje. Zrušili ho pred niekoľkými rokmi. "Chceme pomáhať životnému prostrediu, ochrane zvierat, ktoré pre hluk naozaj trpia. Bude to však veselé, zábavné a ľudia sa môžu prísť do mesta zabávať," priblížil.



Centrom zimnej kultúry vo Zvolene je aj tento rok tradičná Vianočná dedina. Otvorili ju 29. novembra a zároveň rozsvietili mestskú výzdobu. Ľudia majú k dispozícii stánky s občerstvením, teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú aj remeselníci a domáce výrobky. Atmosféru spestrujú okrem iného ľudová hudba, folklór a vianočné melódie.