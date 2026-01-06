Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Zvolene zasahujú hasiči pri požiari strechy rodinného domu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb ani zasahujúcich príslušníkov.

Autor TASR
Zvolen 6. januára (TASR) - Na Neresnickej ceste vo Zvolene aktuálne zasahujú hasiči pri požiari strechy rodinného domu. Podľa informácií z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici je požiar lokalizovaný a prebiehajú likvidačné práce.

Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb ani zasahujúcich príslušníkov,“ uviedol HaZZ s tým, že hasiči zasahujú v autonómnych dýchacích prístrojoch. Na mieste sa nachádza šesť príslušníkov HaZZ s dvomi kusmi techniky, štyria členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen s jedným kusom techniky, ako aj štátni a mestskí policajti.
