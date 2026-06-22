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Vo Zvolene zbierajú podpisy za zachovanie Lesníckeho múzea
Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Miľanová TASR povedala, že v pondelok sa malo začať so sťahovaním expozícií do Svätého Antona.
Autor TASR
Zvolen 22. júna (TASR) - Občianska iniciatíva Zachráňme múzeum chce zachovať Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene a nesúhlasí s jeho sťahovaním do Svätého Antona. V pondelok môže verejnosť pred LMD podpísať výzvu, ktorú bude iniciatíva adresovať jeho zriaďovateľovi. Lesy SR však tvrdia, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj.
Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Miľanová TASR povedala, že v pondelok sa malo začať so sťahovaním expozícií do Svätého Antona. Pracovať v LDM prestala po 33 rokoch v roku 2019. „Všetky, ktoré sme v iniciatíve, prichádzame z múzea. Ďalšie členky sú na dôchodku,“ objasnila Miľanová, ktorá je v súčasnosti referentkou pre starostlivosť a obnovu pamiatok a pamätihodností mesta Zvolen. Podľa nej ak by iniciátorky zbierania podpisov boli súčasťou LDM, verejne prezentovať by sa nemohli. „Teraz sme už však schopné takýmto spôsobom stanovisko otvorene interpretovať,“ podotkla.
Dodala, že LDM je pamäťová fondová inštitúcia. „Keď Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a organizácie podpísali memorandum, toto by bolo veľké oslabenie jeho značky,“ konštatovala s tým, že odobratie múzea by mu od lesníckeho potenciálu ubralo.
V lesníckom múzeu v minulosti 20 rokov pracovala aj autorka výstav Tatiana Figurová. Poznamenala, že sťahovanie je bezprecedentný krok. Spomenula, že expozície vznikli pre zvolenské priestory. „Bez toho, aby sme sa zoznámili s konceptom, sa dejú veci, o ktorých pozadí nič nevieme,“ zhrnula. Podľa nej argumentácie o nízkej návštevnosti nie sú presné a neprezrádzajú nič o kvalite práce zamestnancov LDM.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR v pondelok pre TASR uviedla, že podnik rešpektuje právo občanov vyjadriť svoj názor. Zároveň podľa nej vnímajú záujem verejnosti o budúcnosť LDM. Zdôraznila, že aktuálne pokračuje relokácia dvoch expozícií do Múzea vo Svätom Antone. „Odborná činnosť múzea, správa zbierkového fondu aj starostlivosť o zbierky zostávajú naďalej v pôsobnosti Lesov SR,“ doplnila.
Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Miľanová TASR povedala, že v pondelok sa malo začať so sťahovaním expozícií do Svätého Antona. Pracovať v LDM prestala po 33 rokoch v roku 2019. „Všetky, ktoré sme v iniciatíve, prichádzame z múzea. Ďalšie členky sú na dôchodku,“ objasnila Miľanová, ktorá je v súčasnosti referentkou pre starostlivosť a obnovu pamiatok a pamätihodností mesta Zvolen. Podľa nej ak by iniciátorky zbierania podpisov boli súčasťou LDM, verejne prezentovať by sa nemohli. „Teraz sme už však schopné takýmto spôsobom stanovisko otvorene interpretovať,“ podotkla.
Dodala, že LDM je pamäťová fondová inštitúcia. „Keď Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a organizácie podpísali memorandum, toto by bolo veľké oslabenie jeho značky,“ konštatovala s tým, že odobratie múzea by mu od lesníckeho potenciálu ubralo.
V lesníckom múzeu v minulosti 20 rokov pracovala aj autorka výstav Tatiana Figurová. Poznamenala, že sťahovanie je bezprecedentný krok. Spomenula, že expozície vznikli pre zvolenské priestory. „Bez toho, aby sme sa zoznámili s konceptom, sa dejú veci, o ktorých pozadí nič nevieme,“ zhrnula. Podľa nej argumentácie o nízkej návštevnosti nie sú presné a neprezrádzajú nič o kvalite práce zamestnancov LDM.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR v pondelok pre TASR uviedla, že podnik rešpektuje právo občanov vyjadriť svoj názor. Zároveň podľa nej vnímajú záujem verejnosti o budúcnosť LDM. Zdôraznila, že aktuálne pokračuje relokácia dvoch expozícií do Múzea vo Svätom Antone. „Odborná činnosť múzea, správa zbierkového fondu aj starostlivosť o zbierky zostávajú naďalej v pôsobnosti Lesov SR,“ doplnila.