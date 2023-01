Vo Zvolene zlikvidovali vlani 466 pohodených striekačiek

Zvolen 10. januára (TASR) – Z verejných priestorov mesta Zvolen zmizlo v uplynulom roku 466 voľne pohodených injekčných striekačiek. Pre TASR to uviedla Michaela Jombíková Janáková, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.



Ako dodala, v novom roku zlikvidovali 11 injekčných striekačiek. "Jednu na podnet od obyvateľa mesta a desať na podnet od mestskej polície," spresnila. Doplnila, že vlani v máji osadili vo Zvolene druhú bezpečnostnú nádobu na striekačky. Nachádza sa na sídlisku Západ. "Umiestnenie sa ukazuje ako dobre zvolené, opakovane v ňom nachádzame uložené použité injekčné striekačky," zhodnotila s tým, že od začiatku osadenia do neho ľudia hodili 52 použitých ihiel.



Pripomenula tiež, že vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Medzi prvými krokmi na začiatku bolo osadenie bezpečnostnej nádoby na striekačky na autobusovej stanici. "Cieľom programu je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení," priblížila.



Podľa nej najviac striekačiek nachádzajú v parku za plavárňou, na sídlisku Západ-Tepličky, na ceste popri Hrone a na Môťovskej ceste. "Ďalej sú to miesta, ktoré sú v blízkosti centra a sú menej viditeľné, ako zadné časti budov, bočné ulice či mestské hradby," konštatovala s tým, že veľakrát sú to však aj mestské parky a sídliská. "Na nich sú to špecifické miesta, akými sú okolia obchodov, lavičky pri ihriskách a miesta, kde je nízka frekvencia pohybu obyvateľstva," informovala.



Jombíková Janáková ďalej vysvetlila, že pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. "Túto nádobu následne odovzdáme do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú," ukončila.



V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 917 906 823.