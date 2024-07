Vo Zvolene zmizlo za polrok 936 voľne pohodených striekačiek

Zvolen 22. júla (TASR) - Z verejných priestorov mesta Zvolen zmizlo za prvých šesť mesiacov tohto roka 936 voľne pohodených injekčných striekačiek. TASR o tom informovala Dominika Šifferová, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.



Dodala, že z celkového množstva 320 striekačiek pochádzalo z bezpečnostných škatúľ. Ďalších 590 pohodených zlikvidovali pracovníci a dobrovoľníci pri pravidelných zberoch. "Tiež sa nám podarilo zničiť 26 striekačiek na základe podnetov od obyvateľov mesta," spomenula.



Podľa nej v súčasnosti sa nádoby nachádzajú na autobusovej stanici, na sídliskách Západ - Tepličky i Sekier. Najvyťaženejšia je tá pri centre mesta, na autobusovej stanici. "Za prvých šesť mesiacov tohto roka do nej obyvatelia vhodili 250 injekčných striekačiek," podotkla s tým, že momentálne neplánujú osadiť ďalšie. Najčastejšie lokality, kde pravidelne nachádzajú pohodené striekačky, sú park za plavárňou, okolie univerzity i sídlisko Západ-Tepličky.



Aktuálne sa podľa nej do programu zapájajú dvaja dobrovoľníci, ktorí sa každý mesiac zúčastňujú na sledovaní a zisťovaní údajov v uliciach mesta. Pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Túto nádobu následne odovzdajú do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú. V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com.



Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Jeho cieľom je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení.