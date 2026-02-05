< sekcia Regióny
Vo zvolenskej nemocnici bolo vlani hospitalizovaných 10.176 pacientov
Výrazný rast zaznamenala ortopédia a traumatológia. V uplynulom roku tam realizovali 463 implantácií totálnej endoprotézy, čo je medziročný nárast o 75 výkonov.
Autor TASR
Zvolen 5. februára (TASR) - Vo zvolenskej nemocnici bolo počas minulého roka hospitalizovaných 10.176 pacientov a zrealizovali tam 3541 operačných výkonov. Podľa Jarmily Ševčíkovej zo spoločnosti Agel SK nemocnica plynule zabezpečovala zdravotnú starostlivosť v širokom spektre odborov aj počas rozsiahlych rekonštrukčných prác a potvrdila svoju kľúčovú úlohu v regióne.
„Stabilnou súčasťou poskytovanej starostlivosti zostáva jednodňová zdravotná starostlivosť s 1287 výkonmi, vďaka ktorej sa pacienti môžu rýchlo vrátiť do bežného života,“ konštatovala riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá a dodala, že vysokú vyťaženosť potvrdila aj ambulantná starostlivosť, kde zdravotníci vykonali 26.154 výkonov.
Výrazný rast zaznamenala ortopédia a traumatológia. V uplynulom roku tam realizovali 463 implantácií totálnej endoprotézy, čo je medziročný nárast o 75 výkonov. Podľa Veselej je to jasný signál rastúceho záujmu pacientov o operácie realizované priamo vo Zvolene. Svoje pevné miesto si podľa jej slov nemocnica dlhodobo udržiava aj v oblasti pôrodníctva, počas roka sa tu narodilo 1143 detí.
„Aj v období rekonštrukcií si Nemocnica Agel Zvolen udržiava stabilné miesto v regióne. Výsledky potvrdzujú dôveru pacientov v odbornosť našich zdravotníkov,“ podotkla riaditeľka s tým, že po dokončení modernizácií bude nemocnica pripravená zvládať vyšší nápor pacientov a ďalej zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
