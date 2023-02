Zvolen 4. februára (TASR) – Vo zvolenskej nemocnici bolo vlani takmer 3400 operácií. TASR to potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že z celkového počtu bolo chirurgických operačných výkonov takmer 2400 a gynekologických cez 1000. "Najviac operácií bolo operačné riešenie zlomenín. Najkratšia operácia trvala tri minúty, najdlhšia operácia trvala 295 minút a bol to operačný výkon na gynekológii," spomenula. Ako dodala, najmladší pacient sa narodil v roku 2019, bola to gynekologická operácia u malého dievčaťa. "Najstarší pacient sa narodil v roku 1925 a absolvoval amputáciu predkolenia," konštatovala.



Vo zvolenskej pôrodnici bolo vlani 1121 pôrodov, päťkrát sa narodili dvojčatá. Nemocnica však zaznamenala mierny pokles počtu pôrodov. V roku 2022 sa narodilo viac dievčat, ktorých bolo 575. Chlapcov bolo 551, najviac dostalo meno Jakub, ktoré im dali rodičia 24-krát. Podľa hovorkyne nasledujú Samuel, Adam, Filip a Ján. U dievčat bolo najobľúbenejšie meno Hana, ktorých sa narodilo 22, ďalej Ema, Nina, Mia a Sofia.