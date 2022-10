Vo zvolenskej nemocnici chýbajú inštrumentárky pre operačné sály

Zvolen 11. októbra (TASR) – Vo zvolenskej nemocnici v súčasnosti najviac chýbajú inštrumentárky pre operačné sály, pôrodné asistentky a aj sestry, ktoré sa starajú o novorodencov. Pre TASR to uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že uvedená situácia však nie je výlučne dôsledok výpovedí sestier. "Nemocnica totiž v uplynulých dvoch rokoch otvorila niekoľko nových pracovísk, ktoré si vyžiadali ďalší ošetrovateľský personál," spomenula s tým, že sú to napríklad pracovisko magnetickej rezonancie, onkológia i urgentný príjem. Nemocnica podľa hovorkyne rozšírila aj počet operačných sál a má novú diabetologickú ambulanciu. Rozšírená je i činnosť traumatologickej a chirurgickej ambulancie, funguje aj gynekologická v Detve, a tiež ambulancia pre deti a dorast.



Pavliková informovala, že kategórie sanitár a praktická sestra dokážu obsadiť aj vďaka spolupráci so Strednou zdravotníckou školou vo Zvolene. "V kategóriách sestra, pôrodná asistentka však chýba 30 sestier na všetkých lôžkových pracoviskách," zdôraznila.



Poznamenala, že situácia s lekárskym personálom vo zvolenskej nemocnici sa za posledné mesiace výraznejšie nezmenila. "Nie je ohrozená prevádzka zdravotníckeho zariadenia, je schopné zabezpečovať bežné činnosti," vyhlásila. Doplnila, že pravidelná obmena personálu, ktorá vyplýva predovšetkým z vekovej štruktúry, pokračuje. Medzi najžiadanejšie špecializácie patria lekári na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a aj internisti. "Tento rok nastúpili do nemocnice traja absolventi lekárskych fakúlt," potvrdila a spresnila, že nábory nových zamestnancov do zvolenskej nemocnice sú na dennej báze.



K hromadným výpovediam lekárov, ktoré boli počas uplynulých dní, sa nemocnica nebude vyjadrovať. Podľa Pavlikovej platí všeobecné stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska.