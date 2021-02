Vo zvolenskej nemocnici pomáhajú traja kapucíni z Raticovho vrchu

Zvolen 18. februára (TASR) – Na oddelení pre pacientov s ochorením COVID-19 vo zvolenskej nemocnici dobrovoľne pomáhajú traja kapucíni z Raticovho vrchu v Hriňovej v Detvianskom okrese. TASR o tom vo štvrtok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„S bratmi sme si povedali, že chceme a ideme pomôcť. Povedal by som, že neviem, či pomáham ľuďom ja alebo v istom zmysle oni pomáhajú mne. Nedá sa jednoznačne povedať, že pomáham len ja. Nastúpili sme do už idúceho vlaku, čiže zohratého zdravotného personálu, ktorí svoju prácu vykonáva obdivuhodne, čo nás veľmi povzbudzuje,“ uviedol jeden z dobrovoľníkov, 26-ročný študent Matej Zbranek.



Okrem neho pomáhajú aj dvaja kňazi Anton Majerčák a Vladimír Polák. V dennej zmene je vždy jeden z nich.



Práca vo zvolenskej nemocnici na oddelení pre ľudí s novým koronavírusom však nie je len o duchovnej podpore. Kapucíni pomáhajú všade tam, kde je to potrebné. „Pacientom pomáhajú pri každodenných činnostiach, ako sú toaleta, umývanie zubov, holenie, polohovanie, jedenie. Na prvý pohľad pracujú ako každý pracovník. Práce a činnosti na oddelení zvládajú s pokorou,“ poznamenala vrchná sestra jedného z oddelení pre pacientov s novým koronavírusom Katarína Liptáková.



„Kňazi, ako ich familiárne voláme, vnášajú na oddelenie možnosť vyrozprávať sa a posťažovať sa. Niekedy vypočuť si toho druhého a na chvíľu sa zastaviť, vie pomôcť viac než podanie lieku,“ ukončila.