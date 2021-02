Vo zvolenskej nemocnici sa dá objednať na konkrétny čas

Zvolen 26. februára (TASR) – Na bezplatný antigénový test vo zvolenskej nemocnici bude od 1. marca možnosť objednať sa na konkrétny čas. TASR to v piatok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ako dodala, rezervácia bude fungovať elektronicky prostredníctvom objednávkového systému Moje eZdravie. Ľudia budú mať možnosť vybrať si z ponúknutých voľných termínov konkrétny deň a čas.



Mobilné odberové miesto (MOM) zvolenskej nemocnice je na Ferienčíkovej ulici vo Zvolene. Odbery na tomto MOM robia každý deň od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 16.00 h. Objednať sa od 1. marca elektronicky bude možné na webe korona.gov.sk.



Po odoslaní žiadosti príde záujemcovi o bezplatné antigénové testovanie SMS s prideleným COVID-19-passom, teda presným miestom a časom jeho testovania. Po otestovaní príde občanovi SMS s výsledkom. „V prípade pozitívneho výsledku je o tomto informovaný aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ spomenula hovorkyňa. „Mobilné odberové miesto na Ferienčíkovej ulici vo Zvolene bude naďalej k dispozícii aj tým občanom, ktorí nebudú objednaní,“ ukončila Pavliková.