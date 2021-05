Zvolen 10. mája (TASR) – Vo zvolenskej nemocnici sa pandemická situácia aj naďalej zlepšuje. TASR o tom v pondelok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ako dodala, počet pacientov s novým koronavírusom sa znižuje, zvyšuje sa počet plánovaných operácií a zmena čaká aj očkovacie centrá. „Dve zvolenské vakcinačné centrá, v nemocnici a v budove Doprastavu, sa zlúčia do jedného, čo umožní efektívnejšie očkovanie registrovaných záujemcov z regiónu Zvolen a okolia,“ spomenula.



„K pondelku poskytujeme zdravotnú starostlivosť 12 pacientom s ochorením COVID-19, z toho stav dvoch je vážny a vyžadujú si napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Desať pacientov ešte máme s podozrením na koronavírus,“ uviedla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá. „Pozitívnou správou je, že už druhý týždeň nemocnica nemá žiadneho zamestnanca s koronavírusom, ani nie je nikto z dôvodu podozrenia na toto ochorenie v preventívnej karanténe,“ zhrnula Pavliková.



Podľa nej nemocnica rozbieha aj plánované operácie. Pre bezpečnosť ostatných hospitalizovaných ľudí aj zamestnancov však musia mať všetci, ktorí nastupujú do nemocnice na plánované operácie, negatívny PCR test. Negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín sa musia preukázať aj všetci pacienti, ktorí idú na plánované vyšetrenia.



Hovorkyňa tiež pripomenula, že dve zvolenské očkovacie centrá za uplynulý týždeň zaočkovali takmer 1500 registrovaných záujemcov. „Od 17. mája budú oba vakcinačné centrá vo Zvolene fungovať už len ako jedno centrum, a to v budove Doprastavu. Očkovať sa bude vakcínou od Pfizer/BioNTech a AstraZeneca,“ vysvetľuje riaditeľka nemocnice. Všetci sa však musia vopred registrovať na portáli www.korona.gov.sk a až po pridelení termínu formou SMS správou sa môžu dostaviť na očkovanie. Platí to už aj pre sprevádzajúcu osobu pri senioroch nad 70 rokov.