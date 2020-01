Vo zvolenskej nemocnici sa vlani narodilo 1260 detí

Zvolen 22. januára (TASR) - V Nemocnici Zvolen sa vlani narodilo 1260 detí, o 31 viac ako rok predtým. Toto zdravotnícke zariadenie v roku 2019 hospitalizovalo takmer 15.500 pacientov, vykonalo približne 3400 operácií a ambulantne ošetrilo viac ako 137.000 ľudí. Pre TASR to uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje.



Spoločnosť investovala vlani do rozvoja nemocnice viac ako milión eur, ďalších 3,6 milióna eur sa preinvestovalo z prostriedkov Európskej únie v rámci projektu modernizácie infraštruktúry nemocnice, ktorý je v celkovej hodnote 7,1 milióna eur.



"Hospodárenie nemocnice je aj naďalej pozitívne, a to i napriek faktu, že sme na jeseň začali veľkú rekonštrukciu a výstavbu centrálneho urgentného príjmu. Investícia je z desiatich percent financovaná nemocnicou, pričom vyvoláva ďalšie náklady, ktoré nie sú kryté zo štrukturálnych fondov. Napriek tomu sa ekonomika nemocnice zlepšila aj vďaka silnému zázemiu poskytovanému skupinou Agel a rovnaký trend očakávame aj naďalej. V roku 2020 plánujeme naďalej rozširovať portfólio našich služieb a intenzívne pracovať na zvýšení ich kvality,“ zhodnotil riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



Revitalizáciou v roku 2019 prešlo detské oddelenie, celé poschodie geriatrického oddelenia, zrealizovala sa druhá etapa rekonštrukcie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. "Vďaka tomu máme nové, moderné ambulancie aj zázemie pre našich lekárov,“ doplnil riaditeľ.



Nemocnica investovala aj do rekonštrukcie jednotky intenzívnej starostlivosti internistických odborov a na úpravu priestorov JIS chirurgických odborov. Nemocnica má v priestoroch polikliniky aj novú recepciu, kde pacientom poskytujú informácie a zabezpečujú objednávanie na ambulantné vyšetrenia, nachádza sa tu aj podateľňa a pokladňa. Pacienti zo širokého okolia majú od uplynulého roka v nemocnici k dispozícii ďalšiu gynekologickú ambulanciu.



Dôležitou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti je moderné prístrojové vybavenie. "Vlani sme zabezpečili špeciálne prístroje v hodnote 236.500 eur. Máme napríklad nový ultrasonograf pre gynekológiu, kardiotokograf pre pôrodnicu, pri artroskopických operáciách využívame novú artroskospickú pumpu," priblížil ďalej Belanský.



Vynovilo sa aj rádiodiagnostické oddelenie na vysunutom pracovisku v Krupine. Pacientom tam slúži aj moderný prístroj s priamou digitalizáciou.