Vo zvolenskej nemocnici sa začína testovať na ochorenie COVID-19

Zvolen 7. apríla (TASR) - Pracovisko centrálneho laboratória v Nemocnici Zvolen spúšťa v týchto dňoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19. Testovanie sa bude poskytovať pacientom a zamestnancom 12 zdravotníckych zariadení skupiny AGEL SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí, a pripravuje sa tiež možnosť testovania pre samoplatcov.



"Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 sa uskutočňuje analýzou genetického materiálu vírusu metódou RT-PCR (polymerázová reťazová reakcia), to znamená, že sa zisťuje prítomnosť vírusovej ribonukleovej kyseliny (RNA). Na uvedené vyšetrenie je potrebné odobrať výter z nosa a nosohltana do špeciálnej odberovej súpravy. Zo vzorky sa izoluje RNA a následne metódou RT-PCR sa stanoví prítomnosť sekvencie génov typických pre koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Dôležitým faktorom pre správnosť výsledku je načasovanie a správne prevedenie samotného odberu," uviedla manažérka laboratórneho segmentu AGEL SK Elena Gaboňová.



Testovanie je viazané na paralelné spracovanie väčšieho počtu vzoriek, čo môže v niektorých prípadoch predĺžiť čas dodania výsledku. "Aktuálne je testovanie v našom laboratóriu zamerané na pacientov, ktorí prichádzajú do pracovísk zdravotníckych zariadení siete AGEL, a na našich zamestnancov z dôvodu ochrany ich zdravia. V blízkom čase pripravujeme spustenie komerčného testovania pre občanov na našich odberových miestach," dodáva Gaboňová.



"Som veľmi rád, že sa nám podarilo v rámci siete AGEL na Slovensku dohodnúť s Ministerstvom zdravotníctva SR, hlavným hygienikom a Národným referenčným centrom a spustiť testovanie aj v našom laboratóriu. Prispeje to k podstatne väčšiemu percentu testovaných tak pacientov, ako aj zdravotníkov. Bolo našou povinnosťou im za ich obetavú prácu a nasadenie v ťažkých podmienkach toto testovanie zabezpečiť," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.