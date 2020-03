Vo zvolenskej nemocnici pomáhajú aj dobrovoľníci

Zvolen 31. marca (TASR) - Prví traja dobrovoľníci, prevažne z radov študentov medicíny, začali v týchto dňoch pomáhať personálu vo zvolenskej nemocnici, aby lepšie zvládal nápor, ktorý prináša aktuálna epidemiologická situácia.



Jednou z dobrovoľníčok je aj Katarína, ktorá pochádza z neďalekého Lieskovca, takže voľba zvolenskej nemocnice bola v jej prípade jednoznačná. "Momentálne som vo štvrtom ročníku na Masarykovej univerzite v Brne, avšak máme zrušený semester. Dobrovoľníctvo som si zvolila aj preto, že nás aj na fakulte vedú k tomu, aby sme vrátili vďaku za roky praxe lekárom a sestrám, a aby sme si vzájomne pomáhali," uviedla pre TASR.



Vo zvolenskej nemocnici pomáha pri triedení pacientov, po príchode do areálu im odmeria teplotu a vypĺňa s nimi dotazník o symptómoch typických pre koronavírus COVID-19, alebo o cestovateľskej anamnéze. Dobrovoľníci v Nemocnici Zvolen pomáhajú aj sestrám, aby im do istej miery odľahčili ich prácu a zároveň aby sa naplno mohli venovať svojej špecializácii a neohrozilo to nijakým spôsobom bežný chod oddelenia.