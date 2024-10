Vo zvolenskej pôrodnici sa narodilo tisíce bábätko v tomto roku

Zvolen 4. októbra (TASR) - Vo zvolenskej pôrodnici sa v októbri narodilo tisíce bábätko v tomto roku. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú patrí nemocnica vo Zvolene.



Dodala, že Lenka sa narodila 2. októbra o 5.38 h, vážila 3090 gramov a merala 51 centimetrov. V minulom roku privítala zvolenská pôrodnica tisíce bábätko 30. novembra.



"Odzrkadľuje to veľkú popularitu našej pôrodnice nielen v našom regióne, ale aj v širokom okolí," povedal primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Andrej Jenčo.



Prichádzajú do nej nielen rodičky z okresu Zvolen a spádovej oblasti Nemocnice AGEL Žiar nad Hronom. Časť tých, ktoré podľa neho pribudli, sú aj z okresov Banská Bystrica, Veľký Krtíš a Lučenec. "Výhodou sú pomôcky na tlmenie pôrodných bolestí ako rebozo šatka, bylinná náparka. Vyhľadávané sú aj aromaterapia či hydroterapia," poznamenal.



Vo zvolenskej pôrodnici prišlo päťsté bábätko v tomto roku na svet na jar. Teo sa narodil 20. mája, vážil 2420 gramov a meral 50 centimetrov. V minulom roku privítala zvolenská pôrodnica päťsté bábätko v polovici júna.



Zvolenská nemocnica v marci tohto roka po rekonštrukcii otvorila svoje obnovené pôrodné sály. Rodičky tak po novom majú štyri samostatné izby. Vybavené sú tak, aby poskytovali dostatok súkromia. Prvé ošetrenie novorodenca, ak to jeho zdravotný stav dovoľuje, je priamo v nich. "Nové priestory plne rešpektujú princípy moderného pôrodníctva, medzi ktoré patrí aj maximálny možný kontakt novorodenca s matkou po pôrode," priblížil Jenčo. Obnovená je aj operačná sála na cisárske rezy.



Vlani sa vo Zvolene narodilo 1112 novorodencov, čo bolo o deväť pôrodov menej ako v roku 2022. "Oproti predošlému roku sa otočil aj pomer chlapcov a dievčat, chlapcov bolo tentoraz viac," spomenula hovorkyňa. Na svete privítali 580 chlapcov a 532 dievčat. Zdôraznila, že v roku 2023 mali vo Zvolene trikrát pôrod dvojičiek.