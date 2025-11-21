< sekcia Regióny
Vo zvolenskej pôrodnici sa narodilo TISÍCE bábätko v tomto roku
Autor TASR
Zvolen 21. novembra (TASR) - Vo zvolenskej pôrodnici sa v novembri narodilo tisíce bábätko v tomto roku. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Dodala, že malá Agnesa Gáboríková prišla na svet 14. novembra o 14.43 h. Narodila sa s pôrodnou hmotnosťou 3050 gramov a dĺžkou 52 centimetrov. Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Andrej Jenčo považuje tisíci pôrod za významný moment, ktorý odzrkadľuje komplexnú prácu celého oddelenia. „Každé dieťa, ktoré u nás príde na svet, je pre náš tím výnimočné. Našou prioritou je bezpečie, kvalitná starostlivosť a individuálny prístup ku každej mamičke,“ uviedol.
Zvolenská pôrodnica zaznamenala vlani najvyššiu pôrodnosť za posledných 50 archívne zdokumentovaných rokov. V pôrodnici Nemocnice Agel Zvolen sa v minulom roku narodilo 1304 novorodencov. Rovnako ako rok predtým, aj v roku 2024 počtom viedli chlapci. Narodilo sa 664 chlapcov a 640 dievčat. Dvojičky sa narodili päťkrát, štyrikrát išlo o dvojicu dievčat a raz o dvojicu chlapčeka a dievčatka.
Medzi menami sa objavili aj netradičné, u chlapcov napríklad Jorik či Kyan či u dievčat Aria, Mea, Prea či Anna Polyxéni. „Aj napriek tomu sa však nestrácajú tradičné mená a stále evidujeme mnoho detí, ktoré dostanú meno Ján, Jozef, Pavol alebo Urban,“ podotkla manažérka dennej zmeny neonatologického oddelenia Jaroslava Dávidová. Z celkového počtu 1299 pôrodov bolo 22,40 percenta prevedených cisárskym rezom.
