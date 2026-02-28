< sekcia Regióny
Vo Zvolenskej Slatine organizujú zimné čistenie rieky Slatina

Autor TASR
Zvolenská Slatina 28. februára (TASR) - Záujemcovia, ktorým záleží na životnom prostredí, sa môžu v sobotu zapojiť do zimného čistenia rieky Slatina. Stretnutie bude o 10.00 h pri vlakovej stanici vo Zvolenskej Slatine. TASR o tom informovala Denisa Záchenská z občianskeho združenia Očami prírody, ktoré pomáha s organizáciou.
Dodala, že cieľom bude odstrániť z rieky Slatina dve zátarasy, ktoré vznikli z odpadu alebo z rôznych naplavenín po vlaňajších záplavách. Zraz bude pri vlakovej stanici, od nej pôjdu ľudia popri rieke. K dispozícii budú nafukovacie kanoe, laná, vrecia, rukavice. „Potrebná je však pomoc s technickým zabezpečením, keďže budeme čistiť ťažší terén,“ objasnila Záchenská. Organizátori zdôrazňujú, aby sa dobrovoľníci vhodne obliekli a obuli. Využitie podľa nich nájdu aj vysoké čižmy.
Podotýkajú, že po intenzívnych dažďoch a vysokom prietoku na konci novembra minulého roka zostalo v rieke Slatina pozachytávané množstvo odpadu. Čistenie vodných tokov nie je len o estetike. Odpad, ktorý končí v riekach a potokoch, ohrozuje vodné živočíchy, narúša prirodzené biotopy a ovplyvňuje aj kvalitu vody. Úprava a čistenie brehov je preto podľa nich dôležitým krokom k zdravšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu. Akciu organizuje Združenie Slatinka s pomocou iniciatívy Za živé rieky a zvolenského občianskeho združenia Očami prírody.
Zvolenskú Slatinu roky ohrozujú povodne, ktoré spôsobuje vylievanie rieky Slatina a jej prítokov - Rybného potoka a Slatinského potoka. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia zatiaľ v obci nie sú.
