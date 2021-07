Vo zvolenskom centre sa dá zaočkovať proti COVID-19 aj bez registrácie

Zvolen 21. júla (TASR) - Vo veľkokapacitnom očkovacom centre vo Zvolene sa dá zaočkovať proti novému koronavírusu aj bez registrácie. „Je však potrebné sledovať dni, keď sa očkuje, mať so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca,“ informovala TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ako dodala, prednostne sú však vakcinovaní tí, ktorí prídu na termín očkovania, ktorý im bol pridelený po registrácii. „V prípade, že ide o druhú dávku vakcíny, treba mať pri sebe aj potvrdenie o očkovaní prvou dávkou,“ spomenula.



Podľa nej pre ľudí, ktorí ešte neboli očkovaní, je v súlade so štátnou stratégiou určená v tomto centre vakcína od Pfizer/BioNTech. „Rovnako stále platí, že druhá dávka očkovacej látky musí byť zhodná s prvou,“ poznamenala s tým, že v tomto týždni sa vo Zvolene očkuje len do stredy. V ďalšom týždni to bude od utorka do piatka.