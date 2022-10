Vo zvolenskom zastupiteľstve bude sedieť 20 mužov a päť žien

Zvolen 31. októbra (TASR) – V 25-člennom zvolenskom mestskom zastupiteľstve bude sedieť 20 mužov a päť žien, medzi nimi aj dosluhujúca primátorka Lenka Balkovičová. Z poslancov zvolených v šiestich volebných obvodoch je najviac nezávislých, a to 13. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotných (29. 10.) volieb, ktoré v nedeľu (30. 10.) zverejnil Štatistický úrad SR.



Okrem Balkovičovej budú v zastupiteľstve sedieť aj ďalšie dve nové poslankyne. Sú to kandidátka na post primátorky Zvolena Dominika Árvaiová a aj dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská. Svoj post mestských poslankýň vo Zvolene obhájili Tímea Laššáková a Martina Mészáros Bariaková.



Zmeny nastali v počte poslancov v dvoch zvolenských volebných obvodov. Centrálna zóna-Západ mala päť poslancov, v nadchádzajúcom volebnom období ich bude šesť. Iný počet poslancov bude mať aj obvod Západ-Tepličky a Stráž. Zo siedmich zástupcov obyvateľov ich bude v ďalších rokoch šesť. Dôvodom sú zmeny počtu obyvateľov mesta Zvolen v jednotlivých volebných obvodoch.



Najviac krúžkov od voličov získal vo voľbách poslanec Peter Košík, ktorý s počtom hlasov 1845 svoj post mestského poslanca obhájil. Spolu s ním budú súčasťou zvolenského mestského parlamentu aj kandidáti na post primátora Zvolen. Sú to Jaroslav Stehlík a Matej Snopko, ktorí boli poslancami i v predchádzajúcom volebnom období. Svoje mandáty obhájili napríklad poslanci Ľubomír Zdút-Štastný, Rastislav Karczub, Róbert Orság, Miroslav Kusein a aj Branislav Husár.



Poslanci, ktorí budú sedieť vo zvolenskom mestskom zastupiteľstve a zároveň v banskobystrickom krajskom, sú piati. Patria tam nové krajské poslankyne Balkovičová a Kaliská. Ďalšími sú Snopko, Košík a Ján Beljak.



Primátorom Zvolena na ďalšie štyri roky bude Vladimír Maňka (NEKA). V komunálnych voľbách vyhral s prevahou, keď získal 59,43 percenta hlasov. Maňka bol primátorom Zvolena aj v rokoch 1999 až 2005.