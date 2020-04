Voči policajtovi, ktorý zaspal počas služby, vyvodia zodpovednosť

Bratislava 15. apríla (TASR) – Voči mestskému policajtovi, ktorý zaspal počas svojej nočnej služby na stanici mestskej polície na Obchodnej ulici v Bratislave, bude vyvodená pracovnoprávna zodpovednosť, a to v miere zodpovedajúcej následkom jeho zlyhania. Uviedla to Mestská polícia v Bratislave na sociálnej sieti. Reagovala tak na video zverejnené na sociálnych sieťach. V ňom občan vošiel vo večerných hodinách na stanicu mestskej polície na Obchodnej ulici a zaznamenal, ako za monitormi, kde sa zobrazoval prenos z kamerového systému, spí policajt.



Mestskú políciu toto zlyhanie policajta mrzí a verejnosti sa zaň ospravedlnila. "Je nám to ľúto o to viac, že ide o policajta, ktorý svojím doterajším plnením si pracovných povinností bol vzorným príkladom, preukazoval vysokú mieru iniciatívy a spoľahlivosti. Policajt sám prejavil nad svojím zlyhaním ľútosť a je pripravený zaň niesť plnú zodpovednosť," uviedla.



Zároveň podotkla, že služba ľudí v prvej línii vrátane mestských policajtov je v súčasnosti pre pandémiu nového koronavírusu náročnejšia ako inokedy. "Vystavujú sa vyššej miere rizika ochorenia ako my ostatní a spolu s časovo náročnými službami sa to môže prejaviť aj v podobe únavy či stresu. Posudzujme, prosím, aj takéto zlyhania v kontexte situácie, v ktorej sa my aj oni nachádzame," skonštatovala mestská polícia.



Deklaruje, že napriek ojedinelým zlyhaniam sa v súčasných ťažkých časoch snaží byť "zodpovedným strážcom verejného poriadku". Mestská polícia žiada verejnosť, aby ju kontaktovala v prípade, ak má podozrenie, že došlo k pochybeniu príslušníka mestskej polície. "Môžeme ubezpečiť, že sa zaoberáme každým jedným podnetom. Pretože ochranu verejného poriadku berieme vážne," podotkla mestská polícia.